37歲女星吃飯「腸子突然掉出來」下秒淡定塞回去　原來患上這種病

台灣女星蘿莉塔因長相甜美、性格直爽，成為了不少台灣綜藝節目的常客，她近日在節目《樂活so much》分享自己的身體健康狀況，沒想到竟坦言自己「腸子經常掉出來」，需透過擠壓身體才可將腸子推回去，導致她外出吃飯不敢吃太多，還需帶著「備用內褲」，嚇壞眾人。不僅如此，蘿莉塔表示，自己曾有過半夜肚子痛到送急診的經驗，原以為是腸胃炎的她，卻被醫生告知「整個肚子都是大便」，讓她確實嚇壞了。



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蘿莉塔近日登上節目《樂活so much》時，透露自己患有「疝氣」：「我在外面跟朋友吃飯，吃太多腸子就會掉下來！」不過，多半人聽到蘿莉塔有這個困擾時，都會疑惑「這不是只有男生才會有嗎？」對此，蘿莉塔解釋，其實男女都會有這樣的疾病，並且她從小就有這個問題，即使曾開過兩次刀卻依舊復發，讓蘿莉塔如今已能淡定表示：「現在如果腸子掉下來，我也能自己推回去！」

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蘿莉塔還大方分享自己是如何將腸子推回去，她會隨身攜帶一件「小尺碼內褲」，並在腸子掉出來時立刻穿上，再將腳縮到椅子上，讓身體變成一團用力擠壓，這樣就能將腸子成功推回體內。不過也因為患有疝氣，蘿莉塔排便非常不順，甚至在半夜會因便秘肚子痛到送急診，讓她無奈直呼：「明明沒有吃很多，體重卻多2公斤，根本不敢吃太多東西！」

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