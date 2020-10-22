影結婚相中伏！台女擺酒張張崩壞照　雙下巴翻白眼網民恥笑似撞邪

結婚是人生一大喜事，特別是2020年10月10日，因為國語諧音「愛你愛你、十全十美」，吸引不少台灣人選在這種日子登記結婚，完成終身大事。新郎新娘個個無不精心打扮，把自己最好的一面呈現在親友面前。台灣有一位選在10月10日結婚的新娘，婚後兩天在「爆怨公社」分享數張朋友幫自己側拍的結婚照，表示「非常感謝朋友們的拍照技術，讓我一生難忘」，短短幾天已吸引2萬3千人按讚，不少網友直言「妳真是幽默美麗有自信的新娘」、「敢發這些照片，絕對百分之百好相處」。

婚禮攝影張張相都崩壞！雙下巴、翻白眼… 網民「讚」有內在美（點圖放大看照片↓↓↓）

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原PO表示，自己也是2020年10月10日結婚的新人，婚禮前雖然有事先找好專業的婚紗攝影公司，但還是特別交代有參加喜宴的朋友們幫自己多拍幾張漂亮的照片。雖然原PO的朋友們有遵照旨意，用攝影鏡頭幫忙原PO記錄下婚禮現場的珍貴畫面，然而事後原PO看到攝影畫面，卻感到驚訝和傻眼，直呼「一生難忘」、「還是背影好看」。

原PO幽默替每張照片寫下註解，其中一張臉部側面特寫，寫道「這個表情就是惡婆婆說『去給我跪下拖地！』、『菜那麼鹹？想害我洗腎？』」；而另一張側面半身照，被拍到有雙下巴、脖子擠出兩團肉，跟下巴幾乎連在一起，寫道「還有這種惡婆婆的表情？我肚子很餓！早上只睡兩小時欸！」

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這些婚禮「寫實」照片在「爆怨公社」曝光後，網友們的回饋踴躍，原PO透露被不少人說有明星臉，「從馬東石、家家、賴清德、到趙麗穎都有」，還誇朋友拍的照片屬於「自然派」，並附上許多笑到流淚的表情符號，也分享自拍的正面婚紗照，表明「自己的照片自己拍」、「還是自己拍比較實在」。

看到原PO這麼幽默大方，網友們除了道賀「恭喜」、「新婚快樂」外，也大讚原PO「漂亮又有趣的新娘」、「看拍照技術就知道肯定是好朋友」、「很美也很幽默，EQ高人緣好」、「妳是我見過最沒偶包的新娘子」、「看得開又懂得調侃，很棒！祝福妳」。

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