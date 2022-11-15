寵物鯊魚「咬舌自盡」伸脷反肚亡！陸男撈出屍體驚呼：死法太離奇

一名男子養了一隻觀賞用鯊魚當寵物，某天回家看到鯊魚已經在魚缸裡反肚死亡，嘴巴還吐出一截紅色舌頭，上前查看發現令人哭笑不得的真相。



一名河北男子養了一隻寵物鯊魚，有一天回家時，看到鯊魚已經肚子朝天懸浮在魚缸水面上，嘴巴吐出一截像是舌頭的紅色物體，他把鯊魚屍體撈出來檢查，才發現那是同缸鸚鵡魚的尾巴。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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和這隻鯊魚同缸的還有好幾隻鸚鵡魚，飼主表示這兩天太忙忘記給鯊魚餵食，牠應該是肚子太餓飢不擇食才把室友吃掉。本來看到鯊魚吃鸚鵡魚飼主也不以為意，沒想到鯊魚居然會活生生被鸚鵡魚噎死，最後留一截尾巴露在鯊魚嘴巴外，看起來就像牠的舌頭。

網友笑：「還以為魚有這麼長的舌頭」、「很像咬舌自盡」、「史上第一條被鸚鵡魚噎死的鯊魚」、「一屍兩命」、「死狀感覺有點悽慘」。

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這隻被噎死的鯊魚叫「汗鯊」，又名成吉思汗鯊，屬於淡水魚類，常被當作食用魚類和觀賞魚。汗鯊嘴巴寬闊、生性兇猛，經常吞食同水族箱的其他同伴，但大多吞食細長型的魚，鸚鵡魚的體型長寬為1：1，體型為中等，汗鯊吞食這樣的魚類很可能被卡住，鰓無法開合導致缺氧而死。

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