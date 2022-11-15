綠置居｜2人家庭輪候公屋　收青衣青富苑揀樓書：得187呎要唔要？

房屋委員會早前將青衣青富苑及柴灣蝶翠苑未售出的綠表置居計劃單位，以一年一度的「特快公屋編配計劃」作為平台，向合資格的公屋申請者推售。近日中籤者陸續收到選樓通知書，有女網民在社交平台分享，近年由單身申請者轉以2人家庭輪候公屋，日前則收到綠置居計劃的選樓通知書，惟已剩下187呎單位，不禁猶疑「要唔要好呢？」。



有網民指近日收到青富苑和蝶翠苑選樓通知書，但已剩下187呎的細單位，因而求問網民意見。（FB「香港公營房屋討論區(FB版) 」圖片）

青富苑和蝶翠苑同屬「綠置居2019」計劃的推售屋苑，出售三年後，分別仍有至少180和8伙貨尾單位，故房委會今年首次將未出售的綠置居單位，安排在2022年「特快公屋編配計劃」同步進行，向合資格的公屋申請者推售。

有女網民在facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版) 」發文，指收到青富苑和蝶翠苑選樓通知書，但已剩下187呎的細單位，因而求問網民意見，「要唔要好呢？定係再等將來換綠表買樓好呢？」。她又補充指打算1至2人居住，將來未必會生小朋友，本來都嫌單位太小，「但諗下諗下呢度又係新樓」。

現場為青衣路青富苑地盤。（林朗天攝）

帖文引起網上熱議，大部分網民都力勸樓主不要揀樓，認為單位確實太小，令人卻步，「私樓樓底高就話可以做閣仔啫，呢啲攞嚟攪」、「呢種單位真心唔適合家庭住，細得離譜」、「187呎呢啲豬頭骨期期個數派到好後，都仲會有得揀，千祈唔好為買而買」、「機會得一次，唔啱梗係等綠表」。但有網民表示都有可取之處，「太細，但勝在平」、「有人話要咗先等換間大」；有人則認為要與否視乎樓主對自置單位的要求，「咁睇你想要新樓但細，定係舊但大啲住得舒服啲」。

翻查房委會售青富苑單位價單，最平以86萬元推售一個低層187呎單位。