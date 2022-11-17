阿女考試失準　媽斥「有病」亂餵藥　私補老師：點會家長咁黐線？

父母緊張子女的成績乃人之常情，但過份看重恐會造成反效果。1名私人補習老師日前發文分享，指有母親大罵數學科成績僅僅合格的女兒「有病」，甚至將醫生開給專注力不足兒子的藥物，拿來分給女兒吃。樓主雖曾勸喻母親不要胡亂對孩子餵藥物，惟對方不以為然，情況令樓主大感震驚，當場表示在試後不會繼續為其子女補習。



有私人補習老師發文，稱遇上1名母親大罵數學僅合格的女兒「有病」，更將兒子專注力不足的藥物給她服食。（《虎媽貓爸》劇照）

該名私人補習老師在Dcard討論區發文，稱一直為1名女學生補全科，早前學校派發成績表，其數學科僅僅合格，母親緊張問道為何失分，樓主如實表示大部分是不小心「計錯數」，而女童亦解釋考試當日狀態欠佳，未料母親竟大罵女兒「有病」，更聲言要將兒子治療專注力不足的藥物給女兒吃。

樓主續指，其實該名母親過去已說過類似言論，她當時曾勸阻對方，由於擔心該母親付諸實行，她便開玩笑地問道：「妳唔係真係畀咗啲藥佢食啊嘛？」詎料對方竟不以為然地承認，氣得樓主表明在考試後，便不再為其1對子女補習，更在文末直斥「點解會有啲家長咁黐X線」。

大批網民狠批該名母親為「怪獸家長」，希望樓主多行一步，協助其學生向學校老師和社工求助。（《寶寶大過天》劇照）

大批網民亦批評該名母親猶如「怪獸家長」，認為學生考試失準時有發生，留言稱「唔識教，教得唔好，就會怪係小朋友有病」、「報警啦，虐兒」、「可唔可以告佢」。有人則稱建議樓主多行一步，「勸吓家長如果認為學生有學習困難可以通知學校，學校老師同社工可以跟進，會安排言語治療師去同學生做SEN（特殊教育需要）評估，確診自然會提供SEN學習支援」，惟有部份網民則認為作為補習老師，不應介入別人的家事。