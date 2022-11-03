考試造句寫「爸爸今天有買蘋果」被老師扣分 家長不滿：好冤枉！
撰文：爆料公社
出版：更新：
一名台灣家長在爆怨公社分享孩子在學校被老師批改過的考卷。
考卷上的造句題為「…只剩…」，孩子則在考卷上寫下「爸爸今天有買十顆蘋果，現在只剩六顆蘋果了」，卻被老師批改錯誤，引網友討論。
老師話正確應該咁樣寫 家長仍不忿 網民意見兩極（點圖放大閱讀）：
+14
「爸爸今天有買十顆蘋果，現在只剩六顆蘋果了。」該網友的孩子寫下此答案後，被老師批改並補充「爸爸今天『早上』有買十顆蘋果，現在只剩六顆蘋果了」。
只因為「今天」二字，使得孩子被扣了一分，引起家長不滿，因此發文詢問：「老師，我知道您是為學生好，所以嚴格把關，但是，這一分，真的很冤枉啊……對小孩來說，充滿著為什麼！『早上』是時間，那『今天』不算是時間嗎？」
有網友明白老師如此訂正的原因，並解釋「我知道老師的意思，如果寫昨天買了蘋果，現在剩下幾顆，這樣就沒問題。但是今天買了，如果沒有時間點，那現在剩下幾顆就會有時序的問題」。
【同場加映】圖中邊個桶最先裝滿水？考你眼力兼夠唔夠細心 據說只得1%人答啱（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+10
「前面寫今天後面寫現在，那總要有一段時間的經過才會『現在』吧？應該要加上個明確的時間點，才能讓這個句子語意更通順，老師寫早上只是舉例而已，小朋友的中文不從小好好教，以後只會鬧出笑話，你看看現在還是一堆人寫因該、以經、在說一次、從新」。
但也有網友批評老師矯枉過正，而且在訂正後沒有給學生一個合理的解釋著實不妥：「老師有毛病嗎？」、「我不能馬上吃掉？」、「我覺得直接問老師比較準，如果老師有這樣的見解，也可以請老師借機會教學生如何將造句寫完整，這樣家長也不會有過多的疑慮」。對此，你們又有何見解呢？
【同場加映】「幼稚園升小」數學邏輯測試題 全部升小學應該識 大人都可挑戰（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+28
【經典智力題】燒一條繩要1小時 如何用3條繩計到1小時15分鐘？9條圖片IQ題 全部憑基本邏輯可答到 10分鐘全對智商至少有115腦筋急轉彎IQ題｜如何用4支火柴砌出1個「田」字？唔准折斷出貓Mensa門薩智力測試｜19條看圖IQ題 睇睇你同身邊人可答啱幾多？規律IQ題｜圖中問號嗰格應該填乜嘢？正確答案可以唔止一個神奇數字幻方IQ題：你能否填1至14入圈圈 令每條邊加埋都係26？10條燒腦IQ題 據說答中5條智商就有140 有題要用細路角度先解到網紅IQ題：圖中藍色部分面積係幾多？唔使計數機 答案簡單到你喊5條「選不同」IQ題 你能找出圖中哪個圖形與眾不同嗎？【腦筋急轉彎IQ題】熱奶茶除咗加冰之外 仲可以加乜變成凍奶茶？
【本文獲「爆料公社」授權轉載。】