孕婦長站易不適請年假遭拒　公司後續安排更過份：搵借口迫我走

懷孕員工更需得到關懷和體諒，惟早前有準媽媽在網上發文指，稱自從懷孕後身體變差，站立半小時以上便會感到不適，故希望請年假休息，詎料公司非但不批假，還質疑她「扮嘢」，甚至要她轉崗位做清潔工作。樓主不禁懷疑公司「成日搵借口迫我走」。



有準媽媽發文指懷孕後身體變差，站立半小時以上便會覺得不適，所以想請年假休息，誰知公司不批假還認為她「扮嘢」。（《BABY復仇記》劇照）

該名準媽媽向facebook專頁「奴工處」投稿，訴苦表示「有咗BB之後公司就千方百計逼我走」，她稱自從懷孕後身體便開始變差，站立多於半小時便會感到不舒服，故想請年假休息。不過，公司卻不批准她請假，「仲話我扮嘢，叫我大住個肚去掂漂白水、滴露，話我做唔到粗重嘢，就去抹下嘢」，讓樓主質疑公司只是找借口，讓她知難而退而自行離職。

網民都狠批樓主的公司行為卑劣，更建議樓主向平機會求助，「去平機會投訴」、「間唔中提吓勞工處平機會，你唔好犯嚴重錯誤就唔使怕佢」、「所有嘢白紙黑字留低證據，之後就勞工處見」。

不少網民批評該公司作風，更建議事主尋求平機會或新聞體媒求助，「去平機會投訴」、「所有嘢白紙黑字留低證據，之後就勞工處見」。（《高年級實習生》劇照）

有網民則認為公司較難解僱懷孕員工，建議樓主「少理公司」，留言稱「有咩事就去睇醫生攞證明，再唔得攞病假，放埋產假先好好同佢玩」、「照平時咁做生完再劈炮，班友得把口唔夠膽郁你」。不過，亦有人指應先了解樓主從事的工種，才可定論公司的要求合理與否，「你都要講吓你本身係文職？零售？定清潔工先知合唔合理」。