父女戀｜23歲女戀上58歲富豪　常放閃曬豪禮否認拜金：收禮因真愛

年齡差距大的情侶總會成為話題，然而國外1對情侶卻無視負評，繼續愛得高調。來自新西蘭的23歲潛水教練奎爾（Brightnye Quayle），在賭場邂逅真愛 —— 58歲的占士（James），兩人一見鍾情，簡直可以說是天雷勾動地火，很快就確立了情侶關係，並不時在社交平台「放閃」。占士其實是1名育有4個女兒的離婚男子，雖然經歷婚姻失敗，但似乎他「哄女伴」的手段高超，剛剛在一起就豪爽送禮，而奎爾相當受落，不時大曬禮物，從珠寶到科技產品，甚至豪車，但就強調收禮都是因為「真愛」。



新西蘭的23歲潛水教練奎爾在賭場邂逅58歲的占士，兩人一見鍾情，很快就確立了情侶關係，並不時在社交平台「放閃」。（「agegap50」TikTok影片截圖）

綜合外媒報道，去年年僅22歲的奎爾到賭場遊玩，並一口氣點了9件三文治吃，這個舉動引起了坐在附近、時年57歲的的占士注意，於是他上前搭訕。占士是離婚男子，他曾有過1段長達30年的婚姻，並與前妻育有4名女兒。當時已經恢復單身的他，對這個年齡不及自己一半的年輕漂亮女孩感到好奇。

沒想到言談間，奎爾也對占士傾心。2人很快就開始約會，並確立了情侶關係，自此就形影不離，上年年底更開始在澳洲昆士蘭展開同居生活。而占士出手闊綽，剛剛在一起時就送贈了1輛價值高達5萬英鎊（港幣約47萬元）的保時捷給小女友奎爾，各式珠寶及名牌服飾更不在其數，奎爾也欣然接受，認為這是一種「迎新禮遇」。

奎爾熱愛購物，時常在網上分享男友給她買的「超棒禮物」。（「agegap50」TikTok影片截圖）

奎爾大讚男友對自己「照顧有加」，時常在網上分享男友給她買的「超棒禮物」，「占士給我買了精美的珠寶、鍵盤和遊戲設備；給我買了一台電腦，甚至還給我買了一輛保時捷」。有網民懷疑奎爾是找了個「金主爸爸」，勸她好好找一份工作，她就解釋指自己是「有收入的潛水教練」，並強調雖然收下了男友不少「豪禮」，但這完全是因為他們「真心相愛」。

然而，這段「父女戀」始終不被外界看好，奎爾坦言當他們外出時，「我總是被誤認為是他的女兒」。對於指責她是為了錢才與占士在一起的評論，奎爾一笑置之，並表明不在乎35年的年齡差，更直指「在這個時代，和年輕男人約會是不可能的，因為他們不知道該如何表現」。

面對各方質疑，這對戀人早前決定在社交平台TikTok上開設共同帳戶，以回應大眾的好奇及大曬恩愛。他們經常拍攝親吻的影片，標注「PDA」（Public Display of Affection），亦即「放閃」。可惜評論區總是有不少反對聲音，有人就規勸占士要提防奎爾是拜金女，但占士就認為這些開口閉口談論金錢的評論「很荒謬」。

在其中1段影片中，占士表示不介意用奢侈的禮物來寵愛伴侶，「每一種關係——當然是傳統的男人照顧女人的關係，你肯定要花錢，這不是問題」、「愛就是愛」，他甚至用與前妻的相處模式作例子，「我和我妻子結婚30年，給她買了1輛瑪莎拉蒂，付出了一切……這有什麼區別？」

雖然負評不斷，但也同時為他們帶來名氣，而社交平台上亦漸漸多了不少祝福的聲音，其中一段影片更獲得300萬網民「讚好」。而這對情侶的親人就各持己見，占士透露其中1名女兒對他的小女友恨之入骨；而奎爾的媽媽就尚未見過占士，不過奎爾相信媽媽「思想開放」，不會介意。

（綜合）