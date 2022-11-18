12星座11月後半財運大揭秘　山羊靠1招實有錢剩　天蠍忌衝動消費

轉眼之間，11月已經過了一半。在剩下的另一半日子裡，可能會和過往有所不同。日本網站「ananweb」就盤點十二星座，在11月後半段財運如何。



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白羊座

財運會逐步上揚至22日為止，一切順其自然即可。比起一下子拿到現金，更該關注在能讓自己加薪之類的賺錢機會。

金牛座

24日會迎來轉折點。這時可以向周圍的親朋好友，或是透過其他人際管道探聽相關情報，有可能就此獲得加薪的機會。

雙子座

比起賺錢，更該注意自己的錢是否平白浪費掉了，或者有沒有花在刀口上。改變生活習慣和心態，就能改變財運走勢。

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巨蟹座

為了學習省錢妙招，不妨多多請教長輩，或者已經結婚的人等等，瞭解值得的花錢方法是什麼。

獅子座

花錢的方法很可能會有所變動，特別是在談戀愛的時候，很可能會為了打扮上的花費，減少其他項目的支出。

處女座

財運的關鍵在好好整理房間。趁著天氣完全轉冷之前，好好將住處整理成能舒適過冬的樣子吧。有可能會碰到看一眼就喜歡上的事物。

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天秤座

財運不錯，但也要懂得好好運用，像是進行自我投資，或者花在值得的對象上，都是不錯的選擇。

天蠍座

要避免各種衝動花費。在「好想買這個」的念頭出現時，最好先強迫自己先別下手，至少等一天之後再做決定。或許經過這個步驟，就會發現那個東西或許也沒那麼必要買下來。

人馬座

在11月後半段會增加很多想做的事情，連帶使得花費增加。自己價值觀上的改變，也會對怎麼花錢造成影響。

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山羊座

財運呈現平穩狀態。少點應酬可以讓錢包更有餘裕。冬季物品、家電不需急於一時，等待划算的購買機會就好。

水瓶座

人際關係相關費用會增加。不過也可以趁此多認識對工作有利的人，或者感情上的對象等等，重點在自己需要積極行動。

雙魚座

錢財花費可能會變得比較凌亂一些，像是買東西沒有節制，結帳時才發現超出預算之類的。因此碰到高價物品時，最好還是三思而後行。

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