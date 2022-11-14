12星座不防來一場心靈療癒之旅　雙子職場得心應手、山羊命運翻盤

【唐綺陽星座運勢週報11/14-11/20】諸星在水象，與家人團聚、談心機會多，處理內心的負面能量，對身心靈領域有感，想要挖掘內在焦慮的原因。水星、金星進人馬，開始動念旅遊規劃，對異國文化感到興趣，思考人生長遠計畫，對跨領域或擅長之事發揚光大。太陽在天蠍衝刺，關注性別、死亡、遺產議題，藉由他人的成功致富，來刺激自身理財的動力。



星象影響：諸星在水象，水星、金星進人馬，太陽在天蠍衝刺。

12星座個別運勢：

獅子：身心俱疲應適時放鬆，感情上多想不如行動

人馬：做好自己的事就好，感情要好好回應解釋

水瓶：多和熟人工作，與伴侶相處避免過多自責

雙魚：壓力大請適時休息，需要另一半的體貼

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白羊：職場中貴人運佳，談感情請多放鬆

金牛：工作火力全開如打仗，感情上越吵感情越好

天秤：相信直覺能幫助工作，迷糊放鬆有助桃花

天蠍：事業上要去蕪存菁，想戀愛要更加熱情

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雙子：按部就班別走岔路，對另一伴別太死板

巨蟹：貴人的幫助略顯古板，感情中避免太強勢

處女：工作上多柔軟應對，多展現體貼照顧的一面

山羊：在工作與感情中，皆有命運轉折的機會

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【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】