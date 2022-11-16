蘇民峰2023兔年運程｜12生肖整體感情運　屬龍慎鑽牛角尖引發口角

【蘇民峰2023兔年運程｜十二生肖感情運｜愛情運】蘇民峰2023兔年運程一文看清！2023年即將來臨，回望2022的一年，不論是好壞亦希望大家以全新心態迎接新一年！除了專業健康外，感情人緣都相當重要，大家都期望避開小人是非地，到底十二生肖於兔年的整體感情人緣運程如何呢？兔年有個方法避開是非地？一同來參考玄學家蘇民峰2023兔年12生肖運程啦！



蘇民峰2023兔年運程｜：十二生肖運程一文睇清

（蘇民峰命理風水網站）

蘇民峰2023年兔年生肖運程：肖兔、龍、蛇、馬者

蘇民峰2023兔年運程：肖兔者



肖兔者今年犯太歲年會帶來一段新姻緣，但犯太歲年感情容易出現變化，結婚、分手、懷孕等等。不過蘇民峰師傅表示若果犯太歲如無喜事發生，就需分散鑽牛角尖的負面情緒。

蘇民峰2023兔年運程｜肖兔者今年犯太歲年會帶來一段新姻緣《奔向愛情》劇照

蘇民峰2023兔年運程：肖龍者



本年非肖龍者桃花相合月，感情運一般；師傅特別提醒已有伴侶者多加相約另一半外出，仍未受太歲影響，盡快把雙方關係牢固一點。

蘇民峰2023兔年運程：肖蛇者



兔年肖蛇者非桃花生肖，且人緣運一般。不過相比去年太歲相刑，是非明顯會下降了不少，因此接觸陌生人變多，印象都是良好的多而負面的少。

蘇民峰2023兔年運程：肖馬者



肖馬兔年的人緣運不錯外，更是天喜桃花年。師傅建議單身者今年把握機會望開展一段穩定感情；至於已有穩定伴侶更可能再進一步；已婚者亦可以藉此桃花年化作人緣運，提升今年的事業財運。

蘇民峰2023兔年運程｜肖馬兔年的人緣運不錯外，更是天喜桃花年（《愛的迫降》劇照）

蘇民峰2023年兔年生肖運程：肖羊、猴、雞、狗者

蘇民峰2023兔年運程：肖羊者



今年肖羊者整體感情運融洽，惟單身者今年出現對你有意思的人，卻非你心中的白馬王子。師傅建議若望想擺脱單身，先改變心態，才可以把握這個春季的桃花餘氣。

蘇民峰2023兔年運程：肖猴者



兔年肖猴者依舊受到去年沖太歲的不穩定因素的餘氣影響，若果去年已婚者或者已懷孕添丁，又或者已分手者，今年將會在生活中開啟新篇章。

蘇民峰2023兔年運程｜肖猴者依舊受到去年沖太歲的不穩定因素的餘氣影響（《迷妹羅曼史》劇照）

蘇民峰2023兔年運程：肖雞者



肖雞者是今年沖太歲生肖，感情方面會出現各種不同變化：結婚、分手、懷孕亦算是變化的一種，而單身者會出現一段新感情。

蘇民峰2023兔年運程：肖狗者



肖狗者今年人緣運比去年更佳，雖則非桃花生肖，但貴人人緣運仍然是名列前數名的。不論對在順運中的寒命人，逆運中的平、熱命人都能帶來正面影響。

蘇民峰2023兔年運程｜肖狗者今年人緣運比去年更佳（《酸酸甜甜愛上你》劇照）

蘇民峰2023年兔年生肖運程：肖豬、鼠、牛、虎者

蘇民峰2023兔年運程：肖豬者



師傅表示今年相比去年肖豬者人緣運仍然是良好的，雖然略於去年，但貴人的力量總比小人力量大得多。

蘇民峰2023兔年運程：肖鼠者



肖鼠者是紅鸞桃花生肖，已有穩定感情者今年望再進一步，喜事臨門；單身者則藉此桃花年多些外出，可望帶出一段可持續的感情來，尤其在農曆二月及八月這兩個肖鼠的桃花月。

蘇民峰2023兔年運程｜肖鼠者是紅鸞桃花生肖，已有穩定感情者今年望再進一步，喜事臨門（《最佳的愛情》劇照）

蘇民峰2023兔年運程：肖牛者



肖牛者今年感情運是可以的。雖然今年並非桃花又或是相合生肖，對感情運並無起到正面作用。不過單身者若想脫單的話，可於農曆一月加多一把勁，是最能擺脱單身的月份。

蘇民峰2023兔年運程：肖虎者



肖虎者今年為咸池桃花年，而咸池為水桃花，易聚易散，容易跟已相識的人突然走在一起，惟能維持長久的機會不大，必需維持度過本年以後，才有機會以假作真。

**生肖命理只供參考之用，內容由蘇民峰授權刊登**資料來源：《蘇民峰2023兔年運程》