「俄羅斯神童」勝印度神童？1歲識睇報紙　降生地球為阻呢場災難

撰文：中天新聞網
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印度神童阿南德（Abhigya Anand）的神準預言令人嘖嘖稱奇，俄羅斯也有1名年僅16歲的「神童」鮑里斯（Boris Kipriyanovich），他自稱是從火星來拯救地球，避免爆發核戰的使者，據說鮑里斯1歲就能閱讀報紙，成長過程的種種奇蹟，讓他的醫生母親也深信此事。

《太陽報》報導，鮑里斯1996年1月11日出生於俄羅斯伏爾加格勒（Volgograd），因為4個月大時就能清楚說出簡單字詞，1歲開始能自行閱讀報紙，甚至還擁有通靈等特殊能力，被稱為「俄羅斯神童」。

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報道指出，鮑里斯自稱是火星「靛藍之子」（Indigo Children）一族，還曾多次造訪地球。

他說，火星過去曾爆發核戰，導致生態環境幾近全毀，自己所屬的族群也幾乎滅亡，倖存者只能住在地底下，乘坐太空船穿梭於宇宙之間。他「投胎轉世」到地球是為了拯救人類，避免地球發生核戰步上火星後塵。

根據俄羅斯科學院（Russian Academy of Sciences）說法，一群長期針對電離、電波現象進行研究的「超自然專家」透露，他們曾拍到鮑里斯身後「出現光環」的照片，且他身上有異常強烈的磁場。

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鮑里斯的母親回憶當初分娩時過程迅速，還感受不到痛楚，護理師把當時還是嬰兒的鮑里斯抱來時，小小的雙眼直接聚焦在她身上，因此即便自己是名醫生，不可思議的經歷讓她深信兒子後來所說的一切。

不過報導指出，鮑里斯全家在多年前銷聲匿跡，有媒體指出鮑里斯一家人現在住在俄羅斯境內某個受國家保護的「遙遠村莊」，甚至有不少通靈者對外宣稱，他們能夠與鮑里斯聯繫，保證鮑里斯一家人目前相當安全。

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