陸男發現中國二級保護動物背後暗藏玄機　眼利網民靠一關鍵揭真相

養毛孩可要注意過重問題。最近一段影片在網路上掀起熱議，一名飼主因為把貓咪養太胖，有天貓咪從家裡跑出去進到一家店裡面躲起來，店主以為是國家二級保護動物，竟直接報警通報相關單位前來救援，後來才發現是烏龍一場，其實是貓咪養太胖被誤認成是國寶動物。



綜合陸媒報導，大陸江蘇省南京市發生一起神奇事件，有一間店鋪的老闆發現店內闖進一隻「黑色猞猁」相當驚嚇，因為猞猁在大陸是相當稀有的國家二級保育類動物，地位相當珍貴，店主立刻報警請相關單位協助處理這隻珍稀動物。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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結果「黑色猞猁」被送到警局後，經過專家鑑定發現根本就不是什麼國家保育類動物，只是一隻過胖的黑色緬因貓而已。當地警方表示，在這隻黑色緬因貓被送到警局，報案人說是國家二級保育動物的時候，剛好他們也接獲一名黃姓女子的報案，黃女聲稱自己養的黑貓走失了，結果這隻被誤認成是黑色猞猁的動物就是黃女的愛貓。

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黃女事後接受媒體採訪時指出，因為家裡房子老舊的關係，緬因貓被自己養得太胖了，到處爬來爬去後就踩空掉下去，掉下去後就失蹤了，所幸有人把愛貓送到警局，她才得以跟失蹤的愛貓團聚。影片曝光後吸引300萬以上網友觀看，網友留言表示「緬因貓胖到被認成保育類動物真是第一次見到」、「猞猁沒有黑色的啦」、「緬因貓：幫我自動升級成國家保育動物真是謝了」。

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