的士客落車開錯門　擊毀鄰車倒後鏡　香港原來有「不小心開門罪」

下車開門要留神！有車主發文大呻，指有的士在其座駕右邊落客，但女乘客卻打開左邊車門下車，剛好一拍擊中其座駕的倒後鏡及令車身造成損毀，大嘆「大小姐點解開門唔睇清楚先」。有網民提到事發地點應為浸會醫院，落客區應該在的士右邊，乘客理由左邊車門下車，而且香港其實「有不小心開門罪」，有機會被罰款。不過，也有網民留言認為的士司機沒提醒乘客下車方向，同樣也有責任。



樓主大呻的士落客區在右邊，但女乘客經左邊門下車，擊中其座駕。（fb群組「Uber（香港）司機意見交流區～非官方」圖片）

有車主在facebook群組「Uber（香港）司機意見交流區～非官方」發文，大呻「大小姐點解開門唔睇清楚先…仲要喺馬路嗰邊開門、另一邊係乘客上落位你係咪有病呀」。照片所見，的士上的女乘客經對馬路一邊的車門下車，車門剛好擊中私家車右邊車身，令倒後鏡及車身損毀。另一照片所見，的士停泊在的士落客區，但落客區應在右手邊，乘客卻經由左邊車門下車。

鄰車的倒後鏡及車身損毀。（fb群組「Uber（香港）司機意見交流區～非官方」圖片）

有眼利網民指事發地點應為浸會醫院，的士落客位的確在右手邊，乘客應該由右邊車門下車，「啲人成日落車都唔用行人路個邊，自己落車危險都唔知」。有網民上傳法庭傳票，稱「香港有不小心開門罪」，開門的人可能要負上刑責，惟有人疑問到底應負責的是乘客還是司機，但認為司機應該要提醒女乘客由落客區一邊下。

據《道路交通（交通管制）規例》第44條離開汽車及開啟車門部分，任何人不得不得開啟，或致使或允許打開在道路上的汽車或拖車的任何車門，以致對任何人造成傷害或危險；任何人無合理辯解下違反此規定，即屬犯罪，可處罰款2000元。

（facebook群組「Uber（香港）司機意見交流區～非官方」）