雙面奶奶│人妻遭奶奶暗裏狂罵老公唔幫口　媽寶10大金句一文看清

按圖看網民向呂秋遠律師發問內容↓↓↓

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以下是呂秋遠律師的回覆↓↓↓



這位施主，仙姑我都說過多少次了，關於婆媳問題，早黑早享受，你怎麼還是看不開，擔心要用什麼心態面對婆婆呢？

有緣分的婆媳，就像是日本壓縮機一樣的稀少，如果遇到了，那就好好當朋友，彼此保留大部分的空間，平等相處。但是，這種關係很難強求，特別是「把你當女兒看」這種事，原則上敬而遠之比較好，因為通常很容易變成「義務是女兒、權利是女奴。太想要追求一段關係的美好，反而會讓過程變得很醜陋。關係，順其自然就好，你根本不需要擔心會不會黑掉。說難聽點，你怎麼不擔心你跟自己的爸媽關係會不會黑掉？除非你老公過世，她才會永遠是你婆婆，如果離婚，她就是「曾經是婆婆」的一般人而已，不是嗎？

呂秋遠認為問題不在於婆媳關係，而在於丈夫如何處理。（《我的真朋友》劇照）

可是，所有的問題也不在於你們的婆媳關係，而是在於你先生。你先生，把媽媽「人前手牽手、背後下毒手」的原因，全部歸咎在憂鬱症，這種說法簡直就是譫妄。憂鬱症，不會在群組裡到處罵人，也不會跟你在人前甜言蜜語，背後說三道四。她的問題只有一個，就是不喜歡你，但不想告訴你。那麼，你先生做了什麼？容我精選十大金句：

「我媽年紀這麼大了，你不要跟她計較。」

「你不要跟生病的人計較。」

「我跟她說過了，她不願意改，我也沒辦法。」

「說你兩句又不會怎樣，你幹嘛這麼在意？」

「你怎麼這麼小心眼，她長輩耶！」

「你是要計較多久，這點小事不能就這麼算了嗎？」

「我媽就這樣，愛不愛隨便你。」

「我是他兒子，她是我媽，你還要我怎樣？」

「她不想改，我也沒辦法。不爽你搬出去，小孩留下來。」

「我媽說，我只有一個媽媽。」

這十句話，濃縮成一句，就是「天下無不是的媽媽，如果不是，那就是你不是。」

呂秋遠提到台人妻為何沒有出現在夫家的群組裡，是因在夫家裡原本就沒有她。（《BB 來了》劇照）

憂鬱過了就沒事了？她沒事，可是我有事啊！你不會這樣想嗎？為什麼我們就得要容忍別人的霸凌，只因為她是長輩？然後你還得要想，如何委婉維繫兩個人的關係？她都不讓你活了，你怎麼還能這麼雍然大度？還說不想讓你老公為難？他為難？他一點都不為難，如果媽媽在群組裡污衊你，他還可以不反駁、不糾正，當媽媽的乖寶寶，你哪裡看出他為難？

如果你現在還覺得老公有救，不想離婚。你可以做的，就是加入夫家的群組，跟她說聲HI，接著在每一次的場合裡，都跟她直球對決。所謂直球對決，並不是直接對嗆，而是問她，為什麼我是白眼狼、為什麼我有自閉症、為什麼我「這個女人」，你永遠都看不上？如果，我是說如果，先生在這時候捍衛你的直白，這段婚姻，或許就還有維繫下去的可能。但如果先生反過來質疑你，為什麼要破壞這個家的和平，為什麼不能體諒老人家，為什麼不能忍氣吞聲，非得要讓氣氛僵硬，你應該就是我的潛在客戶，準備報名歡唱分手快樂了。畢竟本草綱目記載，媽寶無藥醫。

喔，最後有件事忘了問你，為什麼夫家的群組裡，沒有你？還是，在夫家裡，原本就沒有你。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）