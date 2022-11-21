勵志！30歲想追夢做中醫求同路人賜教　網民送暖鼓勵：有心唔怕遲

做人定係做鹹魚，端看有無夢想？有網民日前發文，表示曾經有過中醫夢，然而因為各種原因只能暫時放下，現在踏入「30大關」，終於決定重拾夢想。樓主預感會有人在帖文下方留下負面評論，然而出乎意料的是，網民竟然超溫馨地齊聲支持。



有網民日前發文表示自幼就有個「中醫夢」，然而因為各種原因只能暫時放下，現在踏入「30大關」決定圓夢。（Unsplash圖片，Katherine Hanlon）

該名網民在facebook專頁「奴工處」發文稱，年幼時已夢想做中醫師，但因各種限制，只能暫時放棄念頭，然而，樓主一直沒有忘記中醫夢。多年過去，年過30歲的樓主終於下定決心圓夢，「三十頭，終於可以追夢」，於是決定發文尋求同路人建議。而樓主有感帖文可能會有負面聲音，於是「先下手為強」請求網民不要「潑冷水」，「唔需要留言啲咩追求夢想都要受人影響、細個想做唔做無資格追夢」，並強調「只係想講人生好多嘢控制唔到，等咗咁多年我夢想都無變過」。

帖文引來網民熱議，令人喜出望外的是，留言區全是鼓勵打氣的聲音，「能應付到日常生活開支，為什麼不開始圓夢？」、「如果無財政壓力建議去追。有時夢想唔一定達到，但係起碼你自己有去實現過」、「唔追就會變成遺憾」。亦有網民發表精闢見解，打趣地說「中醫師愈老愈馨香」，認為樓主正值最佳年紀去圓中醫夢，「做中醫年紀越大越吃香，好多50幾歲先讀，一出師就係老中醫」。