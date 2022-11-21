通靈美女隔空感應「梨泰院有戾氣」避過死劫　事後遭變態佬性騷擾

擅長通靈的直播主甄馨早前因為分享感應到梨泰院充滿強大戾氣，而和經紀人臨時改變萬聖節行程。結果新聞曝光後她慘遭網友罵爆，甄馨委屈說：「當時我一頭霧水，因為真的沒想過會這樣。我生平第一次想去警察局提告，因為我以前都不會遇到這種事。」



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經紀人開導她當藝人本來就會被放大檢視，甄馨也因為朝藝人之路邁進，正苦練歌舞。不過騷擾始終如影隨形，「今天ㄧ早就有人私訊我，傳了很多很噁心的訊息，當下我很緊張不知道要怎麼辦？」原來對方邀請甄馨一起玩多P，自豪可以「六個小姐一起上」，因為他「下面的弟弟很厲害」。

最後甄馨把他封鎖，經紀人建議她去警察局備案，藉此保障自己人身安全。

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