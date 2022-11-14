網紅蕾菈陳年舊相與「動力火車」成員撞樣　反差超乎想像網民嘩然

台灣網紅團體「反骨男孩」成員蕾菈，擁有混血臉蛋、火辣身材，是不少人心中的女神，經常在社交平台分享生活的她，日前曬出一張小學時期的照片，長相、膚色都與現在有極大落差，甚至被網友認為撞臉「動力火車」中的顏志琳。



蕾菈分享小學老師傳來的照片，照片中她穿著制服，身上還掛著一條蟒蛇，打趣表示：「天啊小時候真的好黑！而且那蟒蛇是真的！！我這麼勇敢的嗎？」雖然看得出五官深邃，不過與現在的亮麗形象相距甚遠，引發網友熱烈討論，有網友貼出顏志琳照片，玩笑說：「我還以為是他小時候。」

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眼看網友對於她外貌、膚色差異的質疑，蕾菈也在留言區解釋：「大家都在問我怎麼美白？可是我真的也沒有到很白，就是以前田徑隊每天曬太陽所以很黑，然後長大後會防曬比較不會每天在太陽底下，我是真的沒有打過美白針啦！啊那些說我整型或是動都在臉上的我也懶得解釋了！我就不信你們小時候跟現在長一樣。」

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