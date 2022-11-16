韓國網紅遊香港讚安心出行　必買iPhone負評澳牛　狂推凍檸茶配XX

隨著香港入境防疫政策變成「0+3」，多了不少市民去旅行，即使是黃碼都可以返工搭車。不過來港的旅客就未必方便，兩名韓國YouTuber體驗疫情後的香港之旅，原來iPhone竟是必買產品，又實測了多間本地食肆，兩人都對澳牛有點失望。



韓國YouTuber Noah（右）及Brody

韓國YouTuber「삐까뚱씨 PKDC」兩位成員Noah及Brody近日出發到香港玩，更拍Vlog記錄疫情後的遊客視角。二人頭3日因黃碼而未能堂食，只好周圍「野餐」，如體驗在中環買外賣之後步行到碼頭對著海景吃東西。

他們讚安心出行好用，藍碼「出關」後率先去澳牛吃早餐，侍應更教他們先吃炒蛋多士才到通粉！初嚐凍檸茶的Noah和Brody露出尷尬笑容表示：「原來是這個味道啊」，不過都認同凍檸茶的確有獨特魅力，雖然未必人人都喜歡。Noah覺得澳牛食物沒有想像中驚喜：「我想下次未必會再來了，不太明白為甚麼人氣這麼高。」

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早前兩人嘗試到Apple Store買iPhone，但因要等十多天以及不能在門市自取而失敗，結果在Carousell成功找到賣家交收。之所以不在韓國買，有指是當地的Apple Store規模不大，而且發售的iPhone不能放雙卡，拍照又一定會有聲，香港iPhone意外地成為韓國遊客的「另類手信」。

晚上Noah和Brody想吃一些香港的食物，結果去了一間「中大學生常吃的餐廳」，原來竟是米線店。Brody大讚酸辣粉好吃，「味道很像麻辣味的泡菜鍋，而且辣味更重」，滑嘟嘟的薯粉甚至可以直接滑入喉嚨。Noah則指雲南麻辣湯底與凍檸茶是絕配，不禁要說聲「阿門」。

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他們更在IKEA試吃了中間包著蕃薯餡的鯊魚包，Noah和Brody不約而同指韓國很少這種熱辣辣的蒸包，賣相雖然可愛但味道普通，Noah直言：「如果我住在香港，一定會買急凍鯊魚包回家翻熱，但如果不是這個樣子就不會買。」

Noah及Brody到女人街閒逛，二人都很驚訝女人街雖然有不少行人，但幾乎沒有人來購物，「旺角街景是很華麗，但女人街就像快倒閉的曼谷夜市。」最後又去了一間吃螺螄粉的餐廳，因看不懂餐牌而要靠「手指指」跟隨其他食客的選擇落單，幸好味道十分滿意。