台大媽竟用1架綿羊仔載4小孩　坐最前BB「全靠自己用腳撐」勁牙煙

撰文：聯合新聞網
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台灣的電單車密度相當高，不少人每天都仰賴電單車通勤，但配戴安全帽也是最基本的規定。19日一名網友在臉書上發文，貼出一張「一家五口騎車」的照片，而且只有騎士一人有戴安全帽，其他四名小孩都沒有，而貼文曝光後也掀起討論。

一名網友在臉書「爆怨公社」上發文，原PO表示參加兒子學校園遊會結束後，在校門口看到一台電單車上坐了一大四小，其中只有大人有戴安全帽。

最前面的小孩似乎也沒有使用安全綁帶，只能用小小的手抓住後照鏡，同時用腳努力抵住前面（點擊放大瀏覽）：

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從照片中可以看見，騎士胸前背著一個孩子，後面坐的是年紀稍微大一點的哥哥和姐姐，最前面還有一位目測年紀最小的孩子，他的屁股只能坐到一點點椅墊，不敢想像遇到緊急煞車時會有多危險。

此外，周圍的車流量看起來不少，但這台「肉包鐵」的電單車卻只有一人帶著安全帽。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「就是把小孩當人肉的安全氣囊啊」、「真的很不能理解，沒辦法給孩子一個安全長大的環境，為什麼還要生」、「這樣騎車也沒戴安全帽是真的很危險」、「電單車有四個安全氣囊耶」。

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「最前面那個是完全靠自己的腳力在撐嗎？」、「這樣前面那個最危險，而且孩子們都沒有安全帽」。

也有網友提到，「誰願意這樣載孩子？現今社會還是存在許多沒能力買車的家庭，相信是有難處才會這樣危險駕駛」、「有錢誰不想開車」、「好危險，但真的能感受到媽媽的無可奈何」、「真的可以感受到媽媽的辛苦，沒車的人真的也很多」、「我只知道我媽以前也這樣一次載我們四姐弟上學」。

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