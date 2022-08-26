墾丁再現噴血T-back女電單車黨　照片瘋傳惹議　引出本人霸氣回應

在炎熱晴朗的日子裡，路上偶爾會出現一道道養眼的美麗風景，其中深受遊客喜愛的墾丁更是比堅尼辣妹的聚集地，成為了夏季熱門打卡地點。一名網友分享，他在墾丁看見了穿著比堅尼上路的重機辣妹，美照曝光後，很快的就引起了網友們的熱烈討論，甚至還把本尊釣了出來。



一名網友在臉書社團「重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心」發文，除了報告了昨（20）日的天氣與路況，他還附上了幾張重機辣妹的美照。

照片瘋傳被批要靚唔要命 引出本人咁回應（點擊放大瀏覽）：

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從曝光的畫面來看，照片中有2名女子各自騎著重機，位在前方的女子只穿比堅尼，後方的女子則是大方的露出了美背。因拍照的當下正是停車等待的時段，前方的辣妹墊起腳尖的樣子完美凸顯了身材，尤其臀部曲線更引人注目。

照片曝光後，隨即掀起網友們的熱議，紛紛留言表示，「比堅尼騎車風潮」、「這種天氣會曬死吧」、「腿黏著車殼很難騎欸」、「摩擦會痛爆」、「燒燙燙」、「好擔心轉過來是男的」、「這麼漂亮一定是男生吧」。

未料，該名辣妹親自回覆了廣大網友們的留言，她先是感謝各位的指教，由於只是到附近玩水，因此直接穿上比堅尼，至於可能會導致的後果，她也會為自己的所作所為負責。

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