「無名女神」醉酒撞傷臉　着超低胸衫拍片曝傷勢　粉絲讚依然勁靚

台灣知名網紅張香香自無名小站十大正妹爆紅，其憑著甜美的臉蛋及傲人的身材，擄獲了不少粉絲的心，IG更有著69萬追蹤次數的高人氣。



平時經常在社群媒體分享生活的她，近日在IG貼出一段影片，並透露自己先前曾在和友人喝酒後，因喝醉而撞傷下巴，貼文也在曝光後，引發不少網友留言討論。

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網紅張香香上月29日在IG貼出一段自拍拿碗喝燒酒的影片，並透露自己先前因喝酒而將下巴撞傷，且於文中附上一段「頂著喝醉撞破的下巴還敢喝酒，確認是酒鬼無誤」之文字。

然而，再從張香香曝光的影片畫面中也可見到，其下巴有著一片白色的紗布，疑似就是她文字中所提及的撞破下巴一事。此外，影片畫面也在曝光後，引發網友留言熱議。

不少網友在見到張香香所張貼的自拍影片後，湧入其留言區進行留言，更有許多人向她表示，希望她早日康復，同時也有不少網友在留言區提及，張香香就算下巴受傷了，也還是一樣很美，且留言稱讚其實在美的不科學，使得網友們紛紛在留言區表示自己完全被這樣的笑容給融化。

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