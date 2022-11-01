借3000萬法拉利載辣妹 一出車即撞爛 車廠：維修費等如一架Benz
撰文：中天新聞網
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大陸網路近來流傳一段影片，一名男網紅疑似借了價值3000萬元人民幣限量頂級法拉利超跑，沒想到才剛出發就撞上路邊平台，車身開裂，男子當場嚇到臉色發白，蹲坐在地，粗估恐將賠償數百萬。
影片中該名男子綽號「華子」，當天為了拍攝影片，向人借一輛3000萬元人民幣的亮橘色法拉利，並花費5000元人民幣找了一名外型亮麗的正妹同行。
一出發轉彎即炒 維修加折舊賠償至少230萬人民幣 男網紅當場嚇呆（點擊放大瀏覽）：
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但才剛出發，就在轉彎時不慎撞上平台，導致右後側車身破裂脫落，輪胎受損出現一道明顯刮痕。
男子當場臉色慘白，完全被嚇傻愣住，友人緊急聯繫車主到場處理。據修車廠表示，維修費至少要「一輛賓士」，估計要30萬元人民幣，而該輛法拉利折舊的損失恐達200萬元人民幣。
幸好車主十分大度地表示：「小問題！修復一下就行了！」但仍不忘告誡該名借車男子：「技術不好以後就別往這種黑巷子裡面鑽！」
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