從汪小菲跟大S爭議學10件事　網紅律師：離婚離得好，人生沒煩惱

文：呂秋遠 台灣律師

在汪小菲跟大S的爭議裡，我們能學到什麼呢？



大S（徐熙媛）和前夫汪小菲離婚剛滿一年，汪小菲昨日（21）遭爆料積欠大S逾500萬台幣生活費，導致二人鬧上台灣法院。（微博）

1.離婚有兩種，一種是協議離婚，另一種是判決離婚。協議離婚，就是自己跟對方私下協商，協商好條件以後寫成書面，找好兩個證人，到戶政事務所登記。判決離婚，就得要到法院去。

2.所有的離婚訴訟，都有調解先行程序，所以法院的判決離婚，又可以分成兩種，一種是調解離婚，還有一種是真正的判決離婚。調解離婚，就是由調解委員與法官協助雙方達成共識。做成調解筆錄，一次確定。判決離婚，就是由法官判決，可以打到三審。

3.判決不接受，可以上訴，一般可以上訴到三審，平均時間大概二到三年。調解筆錄，只要雙方在法官面前簽名，一次搞定，不能上訴、不能反悔、不能打折。

4.判決會公開在司法院判決查詢系統裡，所以不要以為大不了讓法官判，以後輸入名字，都可以看到雙方離婚的精彩狀況，家暴外遇通通都可以一覽無遺。但是調解離婚，不會有任何記錄公開，所以有些人偏好調解離婚。

5.調解離婚，在法院進行，協助談判的律師很重要，好的律師讓你上天堂，能力不夠的律師會讓你進套房，千萬別覺得律師不重要，自己談就好。

6.談判的內容，不外乎是要不要離婚、監護權歸誰、剩餘財產分配給多少、扶養費金額、要不要給贍養費、有沒有家暴、外遇的賠償等等。談好的事項，原則上不能改變。

7.私下在戶政登記的協議，如果對方反悔，不能直接請法院強制執行，做假扣押或是拍賣，而是要到法院提告，以雙方的離婚協議作為請求權基礎，要求法院判決如協議書約定的內容。但是法院做成的調解筆錄，可以直接聲請強制執行，只要對方有財產，法院會幫你扣好扣滿。

8.答應了對方的事情就要做到，請不要小看司法的力量，不然就是一輩子都不要有錢放在自己身上，也不要有資產、不要有工作收入，只要對方想扣，法院都會遵照調解筆錄內容做強制執行。

9.強制執行並不是什麼都能扣，必須是可以確定的金額，所以如果是寫「年終獎金的一半」「學費、生活費的一半」，這種約定都很難強制執行，請寫清楚多少錢。

10.簽好以後，能不能跟法院反悔，主張自己失業、對方再婚等等所謂「情事變更原則」，要求更改條件？

例如說，汪小菲說，因為大S再婚，是當時簽筆錄的時候，無法預料到的狀況，所以要求重新訂新的金額？

大S和汪小菲離婚後風波不斷，面對汪小菲於網路不斷釋出言論攻擊，大S經紀人昨發布聲明稿回應。（微博）

再婚當然是人生可以預期的狀況，就像是失業、公司倒閉、外遇一樣，這是人生中不可避免、有可能發生的傷痛（？），所以，所謂的「情事變更原則」很難被法院採納，不要老是想著要法院幫你改變之前說好的承諾，例如小孩扶養費。

婚姻中都不遵守承諾了，至少離婚以後，留點自己的誠信，當個信守協議的好人吧！

最後，從來就不是「結婚結得好，人生就躺好」，而是「離婚離得好，人生沒煩惱」。結婚怎麼可能就躺好，結婚是很辛苦的，認真經營的美滿婚姻，比日本壓縮機還要稀少，好嗎？

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）