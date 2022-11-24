離譜！綠的舊錶價$40司機訛稱新價$50　「日日搭的士」乘客即踢爆

坐的士要留意新舊咪錶價格！有女生大呻坐綠的時司機未展示新舊車費換轉表，舊價咪錶顯示40元車費，「佢同我講新錶$50」，由於樓主經常坐的士，即場踢爆新錶價錢應為46元，未料司機竟辯稱自己「估㗎咋」想蒙混過關。不少網民直指該司機開價離譜，「$40變$50黐線，25%」，提醒大家上車時要留意新舊錶，亦可上網查閱新舊錶車費轉換表。據運輸署資料，如的士咪錶未調整以顯示新收費，司機必須於車廂內展示由運輸署發出的新舊車費換算表。



樓主自稱每天都會坐的士，故知道不少新界的士仍未轉新咪錶。（示意圖／資料圖片）

樓主在facebook群組「的士乘客及司機行為分享區」發文，提醒網民要留意司機有沒有展示新舊車費換算表，她日前坐的士回家時，見到舊咪錶上顯示的車費為40元，但司機稱新錶收費為50元。因她經常坐的士，有印象新咪價錢應該是齊頭46元，「咪問佢乜唔係$46咩？佢話估㗎咋喎」。

最終樓主未有付司機開出的價錢，「我跟返我記我個價畀」，批評司機如果記不清楚，大可以自行翻查，「同埋佢又冇放個新收費表係後面…如果唔係我記得已經畀佢呃多咗錢」。

有網民批評樓主的行為，力斥「你話係就係咩，西客」，惟樓主即時上傳新舊價目轉換表反駁，她因為每天都會坐的士「我日日搭到記得，好過佢XUP」，舊錶40元車資的確是新錶45.6元，「我已經自動有小數就加一，不過係冇諗過佢哋依家做到咁」，又指不少新界的士都未換新錶。

有司機笑稱要在咪錶旁加上「新錶」作識別。（fb群組「的士乘客及司機行為分享區」圖片）

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有網民提醒登上的士時要留意起錶價錢判斷新舊錶，如果是27元（市區的士）即表示為新錶，「一直都有提醒啲乘客，小心啲無良司機」，批評不可能40元加到50元，「$41新錶加$50，去到$80至加多$10」、「擺明呃錢，的士界害群之馬」、「通常10%差唔多，但$40變$50黐線，25%」。

有留言批評每次加價到換新錶期間都有司機亂加錢，「借啲意加多幾蚊，幫公司同事對的士單見太多，張單條數點計都計唔啱」，如有懷疑其實可上網找新舊價目轉換表，「上網搵到個表㗎」。有任職司機的網民稱，遇過乘客反而「拋我話我個係舊錶」，最終他要在錶旁邊放上一個「新錶」牌子，有人笑稱「佢想畀多幾數貼士你啫」。

市區的士、新界及大嶼山的士新收費在今年7月17日已生效，據運輸署資料，如的士咪錶仍未調整以顯示新收費，司機必須於車廂內展示由運輸署發出的新舊車費換算表，乘客必須據換算表支付新車費。的士司機根據車費換算表收取新車費時所發給乘客的車費收據，必須寫上按新收費收取的車費總額。