驚見聖誕鹿！主人逛便利店遛鹿　回眸可愛樣惹網民哄動：第一次見

飼養貓狗是很普通的事，但主人們又有否想過飼養其他特別的動物當寵物呢？近日台灣就有投稿者發文分享在花蓮便利店偶遇某主人居然不是遛狗和貓這種常見動物，而是牽着一隻鹿，其樣貌好像因為被偷拍而感到有點愕然，非常可愛。帖文亦引來不少網民紛紛表示看完牠可愛的模樣，都想在家也養一隻。



台灣有投稿者發文分享在花蓮便利店偶遇某主人居然不是遛狗和貓這種常見動物，而是牽着一隻鹿。（FB路上觀察學院圖片）

該投稿者在Facebook路上觀察學院討論區發帖並附上圖片，指看過有主人遛狗，也看過有人遛貓，但還是第一次看到有人遛鹿。從照片可見，小鹿的皮膚有着均衡的白色點點，剛好回望一刻便被樓主成功捕足，發文分享到網上更獲網民激讚非常可愛，樣貌激似卡通人物小鹿斑比，紛紛表示想養。

帖文惹來網民熱烈討論，不只大讚牠可愛，更用鹿字配搭不同字句，引來不少爆笑留言，「鹿上小心」、「鹿上觀察學院（路上觀察學院）」、「小鹿亂撞」、「陌鹿相逢」、「一鹿好走」、「注意看鹿」、「明明就是馬（我要指鹿為馬）」、「鹿屎誰收」。

有他人則分享其他主人或自身遛「寵物」的奇遇和經歷，「算什麼！我看過溜螃蟹」、「我還看過帶猴子出門」、「我們家是遛兔」、「我喜歡溜豚鼠」、「我都遛羊」、「我還有看過溜鱷魚」、「我看過溜豬」、「還有遛羊駝」。

有留言質疑鹿隻應是受保護動物，為何可當寵物？他人指由目前梅花鹿是由日本和中國引進的亞種重新復養，所以不算受保育類的野生動物。（sakamobi on twitter）

對於有留言疑惑這種鹿隻應該是受保護動物，為何可以當寵物飼養？他人回應由於台灣原生種梅花鹿已經絕種，目前梅花鹿是由日本和中國引進的亞種重新復養，所以不算受保育類的野生動物，而是家養牲畜類。