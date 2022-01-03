台灣爆紅潮語「勞贖」咩意思？洗腦級網絡迷因出自《五星級大鼠》

【勞贖／台灣潮語／五星級大鼠】「勞贖？勞贖！」近期在台灣網絡「勞贖」一詞特別火熱，登上《DailyView網路溫度計》2021年度流行語第19名，許多人發文打字都會提到這個詞，講話還要搭配奇怪的音調唸著「勞贖」～



今天就來解密「勞贖」是什麼意思及為何爆紅！點圖放大看「勞贖」是什麼意思👇👇👇

+ 3

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，「勞贖」近一年（2020/12/29~2021/12/28）共有38,337筆網路聲量，約在2021年6月聲量開始攀升，聲量高峰在2021年6月21日，實況主老王（Wannasinging）發文提及「勞贖」，引起網友討論，單日聲量達2,005筆。

【相關圖輯】台灣潮語｜台網瘋傳水母斷頭影片突變2021爆紅潮語「歸剛欸」到底係咩意思？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 3

「勞贖」一詞其實是源自2007年的動畫《五星級大鼠》（Ratatouille），動畫中史老闆詢問「闊條麵」林格尼「你喜歡動物嗎？一般的狗、貓、馬、天竺鼠⋯⋯老鼠？」由於台灣配音員許傑輝的配音相當到位，精準詮釋黑麵狡猾的形象，在當時獲得許多好評，直到2021年，有網友將滑稽語調的「老鼠」戲稱為「勞贖」，在網路上掀起一股流行。

「勞贖」為什麼紅？

2021年4月，YouTuber「H JC」上傳一支標題為〈勞贖〉的影片，影片中不斷講著「勞贖」，非常洗腦，短短15秒的影片馬上爆紅，網友留言「被演算法眷顧的男人」、「演算法真的讓這頻道紅了」，許多網友也將「勞贖」延伸為梗圖、製作不同版本的影片，例如10種語言的「勞贖」、各種諧音「米勞贖」等。

【相關圖輯】出賣年齡系列｜網民1人1句廣東話文物級「潮語」 一開口就知老餅（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 8

甚至有創作歌手「計畫通行」以「勞贖」做成一首歌，好聽的旋律配上洗腦的歌詞，令網友欲罷不能，「我已經聽了100次以上了」、「直接按循環播放聽了好多遍」，在YouTube已突破180萬次點閱數，「勞贖」一詞逐漸打開知名度，只要有老鼠相關的文章，都可以看到網友留言「勞贖」。

「勞贖」近一年共有38,337筆網路聲量。（DailyView網路溫度計授權使用／KEYPO大數據關鍵引擎／熱門關鍵字（分析區間：2020/12/29~2021/12/28））

再從《KEYPO大數據關鍵引擎》熱門關鍵字來看，網友認為「勞贖」一詞非常好笑，只要一看到這個詞就會馬上聯想到許傑輝的聲音，令網友開心表示「笑死」、「XD」、「ww」，許多Dcard網友也很喜歡使用，也有人覺得「勞贖」一詞有俏皮可愛的感覺。

網友認為「勞贖」一詞非常好笑又可愛。（DailyView網路溫度計授權使用／KEYPO大數據關鍵引擎／熱門關鍵字（分析區間：2020/12/29~2021/12/28））

延伸閱讀：

「不可以色色」是什麼意思？柴犬系列梗圖爆紅 網爆笑：怎麼到處都是狗狗卡

神回顧／2021年20大流行語來襲 「校正回歸」衝聲量冠軍

歸剛欸是錯的？ 3大迷因「正確版台語」曝光 網驚：長知識

【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】