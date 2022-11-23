百條巨丁離奇湧上岸　民眾一窩蜂怒奔沙灘怕執輸　原來壯陽又補腎

【陰莖魚／海腸】海鮮多到吃到會怕。最近一段短片在網路上瘋傳，在海邊遊玩的民眾發現一大堆「神似陰莖的海洋生物」被沖上岸，但其實這是相當有名的美味海產「海腸」，消息曝光後吸引不少愛吃海腸的饕客跑到海灘上狂撿帶回家，樂壞直呼「海鮮自由」。



綜合陸媒報導，大陸山東省煙台市濱海路附近的海灘因最近颳一場大風降溫，有遊客發現一堆長相奇特、神似男性陰莖的海洋生物被沖上岸，結果消息傳出後卻反倒吸引一群當地民眾拿著網子跟水桶到沙灘上，開開心心的在漲潮的海灘上撿拾「陰莖魚」，其實這是相當有名的海產「海腸」，過來狂撿的都是愛吃海腸的老饕。

【圖輯】點圖放大逐格睇大陸「百條巨丁離奇沖上岸」民眾塞爆沙灘的盛況👇👇

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所謂「海腸」其實就是單環刺螠（Urechis unicinctus），山東半島地區的民眾會稱呼其為「海雞子」或「海牛子」，英文俗名為陰莖魚（penis fish），因為該物種長相神似男性陰莖故而得名。單環刺螠在大陸、日本及朝鮮半島是有名的海產，常常被生吃，因為口感脆嫩被稱作「裸體的海參」，中醫認為單環刺螠有壯陽、溫補肝腎的作用，適合男性食用。

民眾瘋狂撿海腸的影片曝光後，吸引不少網友討論，網友留言表示「海鮮捕撈自由」、「這東西看起來雖然很噁心但炒菜很好吃」、「我眼殘看成肥腸被吹到上海灘」、「這也太肥美了吧，一定很好吃」、「海腸可珍貴了，因為數量少其實價格不便宜」、「煙台真是風水寶地，人人海腸自由」。

【同場加映】女網友玩水驚見「巨大鯨魚陰莖」擱淺沙灘 網民細思極恐：被咬斷（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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