叫外賣狂打158次電話不果　港女公審譚仔三哥反捱轟　三哥咁回應…

【譚仔三哥／外賣／馬鞍山】打電話叫外賣如果無人接聽，你會如何處理？有港女於Facebook群組發文表示，她打電話到馬鞍山譚仔三哥叫外賣卻無人接聽，「打百X幾個電話，打足十幾分鐘，最後都係打唔通」，結果她要親身到場購買，直指「打到我想講粗口」。港女公審譚仔三哥帖文引來熱議，不少網民批評樓主說法無理，「體諒下（繁忙時間）忙到踢晒腳」、「簡單，打唔通咪唔好食囉」；也有網民指出，樓主打多少次電話是其自由，「唔應該鬧佢」。另有網民突破盲暢，以日前瘋傳的大埔「剪命鉸剪腳MMA（綜合格鬥）」為例，笑問「係咪又係廣告？」。

譚仔三哥回覆《香港01》表示，十分重視為客人提供優質服務及食品，對於為客人造成不便深感抱歉，譚仔三哥已推出全新手機程式，顧客可透過手機點餐外賣自取，滿足顧客需要。



該港女於Facebook群組「馬鞍山之友2.0」發文，開首直斥「我想問點解次次要打百X幾個電話，打足十幾分鐘，最後都係打唔通要過去現場買」，形容「打到我想講粗口」。

從樓主上載的手機截圖見到，她昨日（9月27日）晚上6時許近7時連續致電馬鞍山譚仔三哥共158次，平均每分鐘撥打5至10次，每次都是「已取消通話」作結。

帖文隨即掀起熱議，不少網民批評樓主公審無理，「打唔通，應該FEEL唔到…打一萬次都唔會知」、「其實打去做咩？唔想落去買，外賣app都有得叫啦」、「18:34 內打咗10次，平均6秒唔夠就收線再打，係咪玩電話」、「體諒下啲姐姐（繁忙時間）忙到踢晒腳，打唔到咪打唔到囉，個腦唔識轉彎㗎咩」、「簡單，打唔通咪唔好食囉」。也有網民支持樓主，「我覺得人哋願意打一百個電話又好，二百個電話又好，係佢嘅自由，你唔應該鬧佢」。

面對大批網民批評，樓主回應指，「我想講我已經好克制！如果你哋真係馬友！唔該留返啲口德！」，又斥責「我唔知你哋咩心態！而我心態係我老公揸車返嚟之前我打定電話，然後老公去攞就啱啱好，而呢間係成日7點左右打極都唔通嘅，我唔知有App，打完唔通咪繼續撳！我就係知佢哋得一條線，所以珍惜每分每秒唔想第二個人入咗線，否則我可能要再打多15分鐘！」

樓主強調，如果當時能打通電話，就不會打下一通，「而我打唔通對佢哋係無影響」，反問：「請問影響咗你哋邊個？」

譚仔三哥回覆《香港01》表示，十分重視為客人提供優質服務及食品，對於為客人造成不便深感抱歉，譚仔三哥已推出全新手機程式，顧客可透過手機點餐外賣自取，滿足顧客需要。