發達啦！12月5個星座財運極強　獅子年底遇貴人　人馬賺錢靠把口

還有一個月就要進入2023年，聖誕節、跨年等各式活動將陸續登場，不少人相當關心年底的運勢，其中有五個星座特別受到財神爺眷顧，在事業、投資方面都能有不錯的斬獲，可以得到貴人的相助，要好好把握賺錢的機會，讓荷包大豐收。



命理專家小孟老師在Facebook Page「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」發文，點名十二月財運最旺的五個星座，不只在工作方面有顯著成長，辛苦打拼也能獲得相應的績效獎金，只要別過度貪婪，都有機會增加財富。（點圖放大了解哪5個星座12月財運極強👇👇👇）

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五、獅子座

這個月的野心特別明顯，樂於挑戰，也喜歡追求事業上的特定目標，積極地表現自己，擅長與上司、主管還有客戶溝通，展現優秀的協調能力，事業各方面都進展得宜。除了工作表現佳，頭腦也很靈活，妥善運用商業知識，便能得到大家的認可及賞識，貴人運佳、人緣好，運氣也不錯，各種困難都有機會得到幫助而排除，工作受到重視，績效獎金一樣少不了。

四、雙魚座

表現將更加聰穎，得到不少人的幫助，即使經濟有些阻礙，貴人會出手相助，提供支援。出門在外的人也會有家人的贊助，多半能夠衣食無缺，福份不少，生活上相較於之前較為富裕。若是有財務投資的，除了本身能夠發揮更好的理財能力之外，還能有人提點及早避風險，減少損失、增加獲利。

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三、白羊座

十二月份木星進入，不只在合夥方面得利，還有機會因為伴侶關係而獲得財富，像是夫妻、男女朋友，家人、親戚、朋友、公司同事，或是生意投資有往來的夥伴，或多或少能夠給予財務上的協助。所以這個月要懂得與人為善，說話要有節制，展現天生愛好和平的心，讓社會充滿更多正能量。

二、山羊座

年底受到太陽與冥王星籠罩，大多都順行，財運會大幅度增加。求職者將會比較順利找到喜歡的工作，在職者有機會得到上司主管的認同，更多升遷加薪的可能性，在事業上的慾望也會變得強烈，順利發揮所長。如果是在異鄉工作，表現會更加亮眼，透過展現智慧與口才，成功遇見伯樂，事業成長快速，業績跟績效將明顯上升，財務獲利可彌補遠離家鄉的辛苦。

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一、人馬座

同時受到水星、太陽及金星相位的影響，靠著天賦異稟的頭腦，賺到不少錢，同時善於觀察身邊事物及社會時事動向，若能多加運用好口才跟管理財務的能力，很有機會在這個月大賺一筆財富，包括股票、證券基金等。另外還可以跟朋友或團體友人間彼此交流、教學相長，為社會大眾提供專業能力，也能因此額外取得不錯的收入來源。

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