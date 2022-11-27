12星座｜哪4種人總會在感情裏進退失據？人馬亦人前歡笑人後落淚

雖然我們常說感情是兩個人的事，但是在一起是因為相愛，分開了則是因為不愛了，不管是哪種結果都應該坦然接受和面對才是。



可惜在十二星座中就有這麼幾個人，他們在感情里總是很容易陷入僵局中，把彼此都搞得很受傷，就像是這幾個星座一樣。

4個容易陷入感情僵局的星座，是你嗎？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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金牛座：不想輕易放手

金牛座之所以很容易陷入感情僵局中，那是因為他們是那種比較容易在感情里受到對方影響的人。一旦習慣了對方在他們的世界里出沒，習慣了對方帶來的溫暖，那麼金牛座往往會很捨不得放手，就是要跟對方糾纏到底。因為他們沒有辦法重新接受沒有對方的世界，也不想讓自己重新變得孤單。他們太渴望愛了，所以這也才導致金牛座的感情會很波折受傷。

巨蟹座：優柔寡斷

巨蟹座是一個性格很軟的人，他們總是禁不住別人的請求而做出一定的妥協，甚至是自我犧牲。在感情里，巨蟹座其實是很容易感覺到厭煩，想要分手的那個人。只不過一旦對方央求他們，或者用各種方式來挽留巨蟹座，那麼心軟的巨蟹座往往做不出果斷的決定，而是各種優柔寡斷，跟對方糾纏不清，這也導致他們的感情很容易陷入僵局，彼此誰也無法解開這個結，除非對方主動選擇放棄。

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人馬座：不甘心

人馬座雖然平時看著很隨性的樣子，但其實他們骨子里是非常倔強的人，尤其是遇到跟感情有關的事情，人馬座是非常強勢的，除非是他們自己想要甩了對方，不然一旦另一半提出分手，人馬座絕對是不會輕易妥協的，還會跟對方極限拉扯。因為對於人馬座來說，這是非常丟臉沒面子的事，他們會通過這種方式來找回場子，所以感情也因此一直陷入僵局中。

雙魚座：用情太深

雙魚座灑脫的外表之下其實是一個用情非常深的心，他們對待每一段感情都是很認真的，對待每一個愛人都是傾盡自己的全部去愛對方。所以要是感情發生變故，那麼對於雙魚座的傷害無疑是巨大的。他們可能一時半夥很難接受這個可能性，也會試圖想要去挽回這段感情。他們對於分手無法接受，對於愛人不再愛他們更是難以面對，所以也會自我折磨，在這段關系里筋疲力盡。

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