汪小菲微博急解釋失控原因「我巨蟹座…」陸網民秒割席：好丟臉

大S（徐熙媛）和前夫汪小菲離婚剛滿一年，汪小菲昨（21）日遭爆料積欠大S逾500萬台幣生活費，導致二人鬧上台灣法院。消息一出，汪小菲一氣之下在微博發布多則文章展開罵戰，一連串失控言論讓不少網友留言勸阻，沒想到汪小菲竟回：「我巨蟹座，這次真的被整急了！」



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眾多網友見汪小菲文章充滿憤怒情緒及字眼，希望他能為孩子著想、冷靜下來；不過，汪小菲卻以「巨蟹座」為由，解釋自己是被逼急了，此話一出，引起網友熱議。有人表示認同，「原來汪小菲是巨蟹座，一切都說得通了」、「我們巨蟹座就是這樣」、「我巨蟹座的前任就是這樣」；也有人大力反彈、極力撇清關係，「真的很丟我們巨蟹座的臉」、「巨蟹座的風評被害了」、「不是每個巨蟹座都這樣呀」。

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大S和汪小菲離婚後風波不斷，面對汪小菲於網路不斷釋出言論攻擊，大S經紀人昨發布聲明稿回應，「當事人徐熙媛自始遵守雙方調解內容，好聚好散」，文末更強調「保護小孩，不曾於媒體負面發言」，望能以孩子為最佳利益、停止紛爭。網友看完貼文紛紛留言，「真的為了小孩，小心發言，暴怒不能解決問題」、「孩子看到父親貼文不知道會有多難受」、「最後受傷的都是小孩」。

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