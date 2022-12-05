紅隼一抓老鼠原地急速升空「眼神超絕望」網民：搭上死亡直昇機
撰文：聯合新聞網
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專業攝影師有時能意外捕捉野生動物令人驚豔的畫面，一名外國攝影師在拍攝翱翔的紅隼時，牠爪下的獵物反而成為一大焦點。
攝影師Gamander Lopez經常在社交平台上分享野生動物世界的奧妙，其中大多以鳥類為主角。他二月時分享了一段影片，有天帶著相機在原野閒晃，在樹上看到一隻紅隼，似乎正在尋找獵物，他於是架好設備蹲下準備拍攝。
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耐心等候一陣子後，終於逮到紅隼捕獲獵物的畫面，紅隼抓著一隻老鼠還是松鼠的生物飛上天空。Lopez用大砲相機放大紅隼的腳部特寫，發現這隻小鼠還沒斷氣，睜著無辜的雙眼，無力躺在猛禽爪下，無助靜待迎接自己的生命終結。
Lopez為影片下註解：「可憐的小老鼠」，網友表示：「這眼神好絕望」、「搭上死亡直昇機」、「鼠鼠買了一張單程機票」、「鼠：拍攝者不救」、「先幫老鼠上香」、「雖然很可憐但這就是大自然的法則」。
雖然大多數人都把注意力放在老鼠身上，一名身為同行的攝影師網友表示，一般人無法理解飛行中的鳥類照片有多難拍，自己也曾嘗試了很多次，大讚Lopez攝影技術精湛。
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