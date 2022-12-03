起床驚見牆角有隻大狒狒食早餐！女子淡定說一句　事後發展更驚奇

國外一名女子奇奇（Chichi Makhunga）日前到南非渡假，不料某天清晨突然聽到房間傳來怪聲，起床查看後發現是一隻體型巨大的狒狒，正在享用他們放在桌上的食物。奇奇雖然內心相當害怕，仍用鎮定的語氣請狒狒離開，沒想到狒狒似乎聽得懂人話，還真的乖乖走出屋外，結束一場虛驚。



根據《The Dodo》報導，奇奇日前與朋友到南非渡假，不料某次凌晨他們仍在熟睡時，突然聽到房間傳來怪聲，起床一看發現是一隻體型十分巨大的狒狒闖入房間，蹲坐在桌子上不斷拿食物狂吃。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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奇奇說，「我們原本都在睡覺，一開始有聽到東西被拖動的聲音，但沒有特別在意，直到後來聽到玻璃碎裂的聲音，才驚覺我們房間出現了訪客。」

影片中可以看見，狒狒坐在桌上不斷抓起零食狂啃，面對鏡頭也絲毫不在意。這時的奇奇雖然內心很緊張，表面上仍用鎮定的語氣請狒狒離開，沒想到狒狒似乎聽得懂人話，下一秒真的乖乖走出屋外，沒有做出進一步的攻擊行為，讓她鬆了一口氣。

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至於狒狒為何會突然闖入。奇奇表示，他們前一天晚上睡覺前，忘記把對外的玻璃門關好，加上桌上剛好又放著食物，狒狒才會直接闖進房間覓食。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】