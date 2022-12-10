3個星座年底前極可能分手！3招化解感情危機　切忌小事化大最重要

即將來到2022年的年底，處於戀愛中的朋友們，是否已經開始在計畫著跨年節目了呢？不過由於現在還處於疫情期間，往年傳統的跨年活動，此時並不見得適合參加。而有些戀愛雙方也開始察覺，隨著人事的變遷，彼此的相處不像以前那麼和諧了。



在年底之前，有三個星座的愛情可能會發生變化，就跟著科技紫微網一起來看看是哪些星座吧！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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雙子座

麵包還是愛情？事業還是家庭？這是雙子座接下來幾個月需要面對的問題。每天在外奔波打拼的雙子，近期應該感受到了一股不小的壓力，面對忙碌的生活，戀人不僅沒能給你心靈的鼓勵支持，甚至反而造成了你無形的壓力。雙方的溝通因此開始出現問題，熱情也逐漸變得冷淡。

部分雙子則是不得不為了另一半放棄更好的工作機會，或是為了家庭生活而犧牲了不少個人空間，因而心生怨念。一旦開始計較得失，就會越來越委屈，也因此在感情的各種細節上逐漸產生較為負面的解讀。

建議雙子座的朋友，可以試著用更全面的視角去看待問題。有捨才有得，這是亙古不變的原則。想一下，你真的是被迫犧牲的嗎？還是這只是你的一個藉口而已，其實主動權一直在你自己手裡？在做決定前，至少要想清楚，對你來說，什麼才是最重要的。

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白羊座

分分合合，是白羊座接下來的主旋律。不少白羊座會有一種幡然醒悟的感覺，原來拼事業比談感情可靠多了！先前你一直是被動接受對方的安排，現在你會變得有勇氣做出抉擇，把精力用在自身發展上。

這段關係中一些早已存在的隱藏問題，雖然在年底前已清楚顯現，但你還需要一段時間來逐漸接受事實。究竟是該共同解決，還是分道揚鑣？難免會讓你糾結動搖。這時候你最需要的，是堅定的心志，和清晰的頭腦。

部分白羊座會有自我懷疑的傾向，原因是你太容易被外界干擾了。其實，你只需要努力做更好的自己就夠了，這樣的你自然會吸引到欣賞你、喜愛你的人。

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雙魚座

對於正在進行愛情長跑的雙魚座來說，你是不是進入「七年之癢」期了呢？當然，這裡的「七」只是一個象徵性的說法而已。平淡的生活過久了，再怎麼雞毛蒜皮的小事也容易被放大，消耗了雙方的熱情。這是一種所有感情關係裡都會經歷的困擾。

只是，如果你一直這樣忽冷忽熱的話，會很容易讓別人趁虛而入哦。此時正是這段感情容易遭遇考驗的時段。你可以想想，你原來是多麼浪漫、對生活多有熱情的人？與其說你要找回的是對伴侶的那份熱情，還不如說你該找回自己的初心。

你有多久沒有精心打扮自己了？對生活多一點熱愛，留心另一半的內心世界，對他的生活細節表達出關懷和注意。你不需要多浪漫的付出方式，但是你的真心誠意，對方一定感受得到。

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