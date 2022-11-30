世界盃｜C朗健身餐單食足20年　網紅分享試食後感：喪失吞嚥能力…

世界盃進行得如火如荼！今年葡萄牙巨星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）的表現亦備受注目，就連20年如1日的飲食習慣也成焦點，長期保持7%體脂。有內地健身網紅仿傚C朗1天6餐的餐單，由無奶粟米片到去皮雞胸肉，結果他吃到懷疑人生並認輸，深深明白到Ｃ朗的成功絕非偶然，單是極端自律已非常人能及，十分佩服對方。



健身網紅試食C朗餐單後，十分佩服對方的極端自律，深明他的成功非偶然。（Getty Images）

C朗的每日餐單是高碳水化合物、高蛋白、低脂肪的食物組合。內地健身網紅戴馬力好奇變身C朗會是什麼感覺，於是仿傚其一天6餐的餐單，由早餐開始，吃的是「無加奶粟米片、蛋白及果汁」，第2餐則是「意大利粉、無骨去皮雞胸肉、帶皮薯仔、大量花椰菜」，戴馬力吃着吃着，開始吃不下去，表示喪失了吞嚥能力，一副垂頭喪氣的模樣。

接着第3餐是吞拿魚三文治，並表示這已是好幸福，更笑言「C朗沒什麼好羨慕，億萬富翁吃得這麼便宜，我也吃得起。」之後的3餐也分別是吞拿魚三明治、果汁，1條香蕉及1個蘋果，消夜的煮豆雞胸肉三明治。

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當戴馬力吃餐單吃到中途，已開始懷疑人生，並反問網友：「給你1億人民幣（折約1.09億港元），這樣吃20年你願意嗎？」而他在吃完6餐後，得出的總結是「真不愧為球王C朗，活該他賺這麼多錢！」，就算是好吃，每天吃這些營養餐也會吃膩。

而事實上C朗的餐單並非如此單調，不時會有一些調整，會加入芝士、低脂乳酪、橄欖、牛油果及牛扒等，但都是健康低脂為主。