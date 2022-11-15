飲酒｜喝紅酒對身體有益處？醫破迷思：每週喝不超過這份量才安全

三五好友聚會少不小酌幾杯，加上冬季總覺得喝點酒可以暖身，看在心臟科醫師眼中，喝點小酒雖然能放鬆心情，但過量酒精是會導致心律不整、高血壓、心肌損傷、腦中風等問題。到底什麼樣的量才是安全？醫師強烈建議男性和女性每週飲酒量不應超過14單位。



多少才是1個單位酒精？

酒精除了是許多疾病的誘發因子以外，同時酒精熱量也很高，可能導致體重增加，並且降低自制能力，喝酒對於想要體重控制的人來說，絕對不是一個好選擇。

只是在節慶、聚會難免需要喝上幾杯，如果要喝酒，台灣國泰綜合醫院心血管中心主治醫師郭志東建議一定要遵守以下原則，「男性和女性每週飲酒量不應超過14單位，每週喝酒天數不應超過3-4天。」

喝酒對身體到底有沒有好處？（按圖了解👇👇👇）

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至於1個單位的酒精是多少呢？酒精體積數字是酒精在飲料中的百分比，單位的數量是基於「飲料的大小」和「酒精強度」得出的，1個單位的酒精可以是：

- 1口25毫升40%烈性酒

- 1杯50毫升20%利口酒、雪利酒、葡萄酒

- 1罐300毫升4%啤酒、蘋果酒

- 1杯150毫升13%酒精則含有2單位



如果每週有14個單位的酒精攝取，也需要把這個量均勻地分布在3天或3天以上進行。郭志東說：「一次性喝下大量酒精會對身體造成額外的傷害，所以需要避免狂飲，如果萬一真的飲酒過量，48小時內不要飲酒，讓身體有時間恢復。」

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喝酒對身體到底有沒有好處？

過往有些研究會指出攝取酒精可能對心血管有好處，對於55歲以上的女性來說，只要每週酒精攝入不超過5個單位，可能對心臟健康有好處。郭志東提到：「但如果對於還沒有開始喝酒的族群，並不建議開始喝酒，應該選擇有更安全、更健康的方法來保護心臟，包括運動、均衡飲食和戒煙。」

且臨床上已觀察到，經常飲酒過量和「高血壓」之間有著非常明顯的聯繫，隨著時間的推移，高血壓會給心肌帶來壓力，並可能導致心血管疾病，增加心臟病和中風的風險，對於經常飲酒並且飲酒過量的病人建議減少或完全停止飲酒。

此外，很多人會有迷思，「紅酒是不是比其他酒來得好？」事實上，英國在2016年1月發佈的新指引，男性和女性每週飲酒不超過14單位是最安全的，但與酒類無太大關係，而喝酒產生的風險遠遠超過任何可能的好處。

最新證據表明，飲酒對心臟健康的好處要比之前認為的要少，而且適用的人群也比之前認為的要少。在英國也只有55歲以上的女性可能會整體受益，但即使是這些族群，也只能在較低的飲酒水平下，即每週5單位或更少的喝酒量下才有好處。

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服用糖尿病藥物、抗凝血劑需留意酒精攝取

尤其對已經患有「心律不整」、遺傳性心律問題的人來說，酒精可能會增加這種風險。郭志東說：「重度飲酒導致首次心律不整發作後，會增加日後的心血管風險，而當重度飲酒的病人停止飲酒或減少飲酒量時，血壓卻會迅速在幾天內改善。」

另外，如果是有長期服用藥物的人，酒精會降低藥物的效果，尤其是服用糖尿病藥物、抗凝血劑時，喝酒會影響這些藥物的作用，郭志東特別提到：「心臟病病患很多時侯會服用降膽固醇等直接作用於肝臟的藥物，一旦與酒精混合後可能會對肝臟造成進一步的損害。」

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人們常常只把熱量和食物聯繫在一起，而忘記了許多酒精飲料的熱量都很高。最純淨的酒精每1克含有約7大卡熱量。1個單位的酒精約為8克即56大卡，相當於1份奶油的熱量。相比之下，碳水化合物每1克含有4大卡熱量。同時酒精也會讓你比平時吃得更多，或做出不健康的食物選擇，因為下酒菜餚大都是重油重鹹。為了心血管的健康著想，少喝酒才是健康正道。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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