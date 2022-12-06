英國係咁？移民英國港男租屋勁嬲　狂數物管2宗罪竟獲這句話回應

【移民英國】移民居住問題是重中之重，有移民英國港男分享於英國租屋的「谷氣嘢」，狂數管理公司問題，包括態度差、投訴無人理等，對方更不斷推說「英國係咁」，樓主直指是「貼錢買難受」。帖文引來熱議，不少移民英國港人都說遇過類似問題，「Me too，熱水爐壞一直唔啋你，英國物管正xx」，但也有網民認為「英國真係咁，其實好小事啫」。



移民居住問題是重中之重。（示意圖／gettyimages）

該移民英國港男於Facebook群組「曼徹斯特香港谷 英國 曼城 香港人 UK Manchester Hong Kong Group」表示，他11月中到達英國維根（Wigan），事前已透過中介（agent）租屋，形容該中介做事不錯，「跟得足嘅，功課交足」，然而一到埗收樓遇上管理公司，令他相當「谷氣」。

樓主指出，管理公司只有一個人到場處理交收，而且態度差，「講多兩句叫我乜都唔好問，等佢講！如再問多兩句，佢行到我尺半面前，問我係咪有咩事？咁我哋得3個老少就唯有不斷問佢仲有啲咩講就快啲講完走」。

樓主又說，對方走前說屋已完成清潔，惟他看到廚房枱面仍有厚厚油層，抽油煙機滿布污漬「無嘢抽到」，且滿地垃圾，怒道「真心無諗過，入屋第一樣嘢係做清潔！跟手望下洗衣機同雪櫃，都係二手嘅，地板無一塊無泊起，廁所抽氣扇用唔到！」。

即睇屋內有什麼問題▼▼▼

樓主於是向管理公司表達問題，對方卻不斷推說「英國係咁」，他唯有轉向中介投訴，「我（同物管）話我好多年前係英國另一度住左好耐從來都唔係咁！我只有不斷嘈，嘈返去agent到，agent先同業主講換咗抽氣扇同抽油煙機」。

不過樓主怒氣仍未「谷完」，到換設備當日「已經3個星期之後，管理公司無人理，師傅遲到無通知，做完垃圾一地係（個師傅話佢唔係清潔，英國係咁！但我之前唔係，嚟到先識嘅人嘅經驗都唔係！）」，其間他不斷留言問管理公司但無人回覆。

樓主最後無奈道自己「仲有大半年受」，認為在英國租樓管理公司才是重點，「啲人愛理不理，貼錢買難受」。他建議其他移民英國的人「揾樓唔駛急」、「畀多少少，租間裝修好啲嘅，證明業主都肯使錢去層樓度，如果唔係，裝修同電器差啲都夠您受」。

（示意圖／gettyimages）

帖文引來熱議，不少移民英國港人都說遇過類似問題，「我朋友遭遇一樣」、「Me too，熱水爐壞一直唔啋你，英國物管正xx」、「睇開啲…勞氣都無用…」、「二手雪櫃同洗衣機無問題，好多屋嘅家電都係二手。不過收匙前無deep clean，舊地板當新地板就唔啱」。

也有網民指出「英國真係咁，其實好小事啫」，建議樓主「先影相影video 寄給管理公司」，方便日後退租時「講數」。

移民潮下香港機場送別場面不斷▼▼▼