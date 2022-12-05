「黑仔潛水哥」被當大魚釣上岸　游到別處再被釣　乾脆上水超無奈

真是躲得過初一，躲不過十五！大陸山東青島一名男子去海邊潛水，卻被釣友「釣」上岸，解開魚鉤後，他想說改去另一頭潛水應該就能避開，結果還是沒有逃開被釣上岸的命運，又被另一個釣友釣上來，消息一出笑翻一票網友。



據《極目新聞》消息，釣友李先生2日上午11時許，他和朋友在青島西海岸新區的礁石灘海釣路亞（lure），以鐵板作魚餌，模仿弱小生物引誘大魚攻擊上鉤。

點圖看看「黑仔潛水哥」兩度被當大魚釣上岸情形：

+ 11

當時，他朋友看到距離岸邊60多公尺的水面冒著泡泡，以為有大魚，當即就把鐵板拋了出去，再慢慢拉回來，沒想到，釣上來一看，竟是一名潛水男子。

網傳影片中，潛水男子背著氧氣瓶坐在礁石上，腰間繫著籮筐，奮力轉身將鉤子、鐵板遞還給釣客。潛水男子上岸後再次入海，還刻意保持距離，到海岸邊另一頭潛水，但有趣的是，不一會人又被對面礁石的釣客勾住，潛水男子兩度被迫上岸，最後乾脆直接放棄不再下水。

消息一出，一度衝上網路熱搜，引來不少網友圍觀評論，有人調侃「人家只想好好潛個水」、「真是躲得過初一，躲不過十五！」，還有網友推測那名潛水員應該是在撈海參或鮑魚「幸好沒有勾到肉」。

【延伸閱讀】「比堅尼女漁師」現身墾丁 着成咁去釣魚惹暴動 釣客：很難專心（點圖放大瀏覽）↓↓↓

+ 19

【延伸閱讀】英男法國放長線釣大魚 上釣竟是重達30公斤「金魚」（點圖放大瀏覽）↓↓↓

+ 19

延伸閱讀：

釣客疑落海…2男約貢寮釣魚後失聯 警到現場見車不見人

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】