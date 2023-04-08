曾被老闆批無作為　傳公司裁員向IT部門開刀　新仔嘆士氣低到恐怖

公司傳出裁員消息，打工仔當然膽戰心驚。1名資訊科技（IT）部門員工早前在網上發文，稱老闆經常覺得他們無所作為，故有傳公司會裁減人手時，不少人都猜測其部門會先被「開刀」。自傳言一出，整個部門的士氣大受影響，工作速度大幅減慢，更失去從前上班如闖關般的幹勁。



有員工發文指自己是IT部門員工，老闆經常都覺得他們無所作為，所以傳言公司會裁員時，大部份人都猜測她們將很大機會被解僱。（《受夠了！我要炒老細》劇照）

樓主早前在Dcard討論區以「成個部門士氣低迷都幾恐怖」為題發帖，指自己隸屬IT部門，自前一年的下半年起，公司一直有傳將會裁員，加上老闆常認為其部門無作為，因此不少人均猜測該部門會首當其衝，最先成為裁員的目標。

樓主續指，自從裁員傳言流出後，整個IT部門的士氣大減，甚至變得比公務員還要頹廢，「以前好快可以整好嘅系統，而家拖咗3個月先做咗80%」。他又表示，由於自己是初投職場的畢業生，本來對每件事都感到很有挑戰性，現在上班卻猶如行屍走肉般，「冇咗以前嗰種每日返工好似打怪闖關嗰種幹勁」。

樓主補充自有傳言後，整個IT部門變得頹廢，表示「以前好快可以整好嘅系統，依家拖咗3個月先做咗80%」。（《愛回家之開心速遞》劇照）

不少網民看過帖文後表示，由於並非所有人都熟知IT部門的日常工作內容，難免讓人覺得終日無所事事，「勁嘅IT唔會留係香港，留起到大部分都係因為勁嗰批走晒，夾硬畀人拉上嚟」、「因為IT真係無咩作為，問你哋咩都唔識，竟然可以搞笑到問返個客點做（即係我）」；有人亦猜老闆可能會押後裁員計劃，「然後到年底，老細一陣話裁員再押後，2023又會係更低迷嘅日子，低迷更低迷」。

不過，有人持相反意見並安慰樓主只要有能力，不需害怕無人聘用，現在更是考慮轉工的時機，「做IT唔怕佢裁員，周圍都要人，唔怕無工做」、「如果老細覺得IT廢嘅，仲留係呢啲鬼地方做咩？跳槽啦」、「我啱啱畢業都做過唔理想嘅工作，快啲搵到工就走，如果唔係之後想走都走唔到」。