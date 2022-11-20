健身室瑜伽褲女神真人照曝光？網民笑:激似多啦A夢+大讚PS技術好

現代人重視健康生活，不少人都有健身的習慣，你們又有沒有看過有人在健身室自拍打卡呢？最近網路上流傳數張一位網美女神在健身室的自拍照，但卻有從另一角度拍下的真人照流出，網民就「大讚」PS技術一流，仲話照片神似多啦A夢及漫畫《龍珠》中的比達！



最近Facebook群組「爆廢公社」上有網民貼出數張圖片，指自己在健身室「偶遇健身網美，真人差別不大」，圖中可見一位身材姣好，頭戴黑色帽子、上身穿著白色背心加白色長袖風褸、下身穿著淺藍色瑜伽褲的女子，站在健身室的鏡子前面自拍；第二張圖片女子坐在健身機器上，側身面對鏡頭，突顯玲瓏浮凸的身段，看似日子有功，已持之以恆地運動一段時間，健身故事十分勵志。

👉九巴驚見無品乘客即場速剪？滿地髮碎超痴線！網民嘲：就地正髮

圖中女士身材姣好（FB@爆廢公社 截圖）

側身面對鏡頭更顯身段玲瓏浮凸（FB@爆廢公社 截圖）

不過另一張疑似由其他人拍攝的側拍照下，同一位女子正在低頭按手機，從照片中看起來較為矮小及精壯，小腹也微微地鼓起，不知道是否拍攝角度問題，圖中女子身體與腿長的比例近乎1:1。

👉何文田愛民邨驚現「單車教」!貼街招只為爭取一件事 網民:真識玩

👉和尚追女仔不成發脾氣？超渣露骨對話內容流出！網民笑：佛都有火

不過另一張照片的角度看起來卻大相逕庭（FB@爆廢公社 截圖）

《哆啦A夢》畫面

由於3張照片的差別甚大，網民就笑指圖片照妖鏡味甚濃，「這是穿戰鬥裝的比達吧？」、「原來是哆啦A夢」、「襪子好撐」。不過就大讚她的修圖技巧非常厲害，「地板都沒變形」、「如果是用手機的軟體通常修那麼大背景都會歪」、「居然沒有時空扭曲」。也有人正面地表示「她在瘦身的路上，至少在前進」、「有在健身就是好的」、「有運動都值得鼓勵」。經編輯翻查，發現圖片在2020年已開始在網路上流傳，惟圖片出處不明。

👉AE黑卡簽帳原來有上限？台灣最有錢網紅怒剪卡+揭真實限額只得X萬

👉將軍澳日出康城居民白鴿眼性格差？網批衰過公屋人 指一類人累事

👉同場加映：台灣重型電單車女神真身照曝光？網民超失望：修圖修到離晒譜

在Facebook「●【爆廢公社公開版】●」上有網民表示在「天橋上偶遇網美」，更在帖子中貼出兩張圖片，一張應為攝影師拍照的成品圖，而另一張似是路人的側拍照，差別之大讓網民嘖嘖稱奇。

👉台灣重型電單車女神真身照曝光？網民超失望：修圖修到離晒譜