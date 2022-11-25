瑜伽褲已out？日本寫真女神咁樣去健身 超犯規衣着狂吸過萬Like
撰文：中天新聞網
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日本寫真女星娜娜茶（なな茶）因甜美的臉蛋及G奶的傲人身材，吸引了許多粉絲的喜愛，不僅IG有著34萬的追蹤人數，就連TikTok都超過300萬的粉絲追蹤。
然而，娜娜茶也於近日在IG分享一張自己去健身房的照片，並在文中寫下：「正在健身房鍛鍊中，想得到大家的稱讚，讓我能繼續加油」
貼文在曝光後，吸引許多網友前往回應。
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娜娜茶於近日在IG分享一張自己去健身房運動的照片，並且在文中寫下「正在健身房鍛鍊中，想得到大家的稱讚，讓我能繼續加油」。
然而，透過娜娜茶分享的照片可以看到，她身穿一件灰色的運動內衣，並且對著健身房內的鏡子自拍，使其渾圓的雙峰頓時嶄露無遺。對此，豐滿的照片也在曝光之後，吸引許多網友暴動留言。
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娜娜茶的該篇貼文除了吸引萬多人按讚之外，留言區也有不少網友表示，娜娜茶的身材實在太完美，同時也有許多網友表示，娜娜茶穿上這身運動服裝真的太適合，紛紛稱讚樣的畫面太性感。
此外，有網友也留言替娜娜茶加油打氣，並且表示，希望她在健身的過程中不要太過勉強自己，應該適度的放鬆及休息。
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