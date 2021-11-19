長途飛機空姐瞓邊度？機艙「神秘空間」曝光　網民驚訝：第一次見

許多人都搭過飛機，但大多數人若沒有飛航相關工作經驗，對飛機上的各種設計和配置並不會太了解。近日一名國外網友就分享機艙裡一個「神秘樓梯」，走上去後竟有著能平躺補眠的密室空間，一般乘客無法見到的畫面曝光後，隨即引起網友熱議。



國外網友蜜雪兒（Michelle G）經常在社群媒體抖音分享自己去各地旅遊的影片，日前她上傳了一段短片，畫面中，在靠近飛機駕駛艙的後方，隱藏著一個狹窄的樓梯，而鏡頭隨著蜜雪兒爬上去後，竟有著一間鋪好兩大片單人床墊的秘密空間。

機艙「神秘空間」曝光 可躺平瞓覺但要戴安全帶▼▼▼

+ 10

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

蜜雪兒指出，這個空間其實是提供給飛行員、空服員短暫休息的場所。不過，由於設計在飛機頂部，整體空間不大，尤其高度相當受限，人進入後難以完全站直，只能勉強坐著，或是直接躺下休息，且雖然提供臥躺，但因飛機仍在飛行當中，躺平睡覺時也得全程繫好安全帶。

蜜雪兒也在留言區補充，這段影片是經過航空公司同意後所拍攝的，而影片曝光後，網友紛紛回應「天啊，第一次知道還有這個地方」、「難怪我之前想找某位空服員，結果被告知『她在樓上睡覺』」、「從來沒看過」、「怪不得從來沒看到空服員在椅子上睡覺」、「對長時間要站立的空服員來說，能躺下來休息真的很重要」、「竟然有這神祕空間，長知識」。

【延伸閱讀】航空公司沒告訴你的事｜飛機上有人死亡如何處理？屍體原來放這裏（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 7

【延伸閱讀】資深空姐爆疫情下22個搭飛機禁忌：頭不要倚靠窗邊 別喝咖啡或茶（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 23

【延伸閱讀】飛機窗下的「神秘按鈕」原來有這實用功能 按了沒反應因時機不對（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 10

延伸閱讀：

車禍後記憶只有6小時 德國男每天「重新愛上她」：超過3天不見面 會變成初次見面

親吻鬍渣男後她下巴「潰爛一大片」 女警告：跟他們約會要小心

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】