好惡！1歲幾女童公園玩　遭大媽追罵兼報警：小朋友無戴口罩犯法

政府宣布放寬隔離政策，口罩令則維持不變，不過一直以來未滿2歲者在公眾地方，都可以豁免佩戴口罩。有港媽在社交平台大呻，其外傭帶1歲多的女兒到荔枝角公園遊玩時，突然遭一名陌生中年女人責罵，直指女兒沒戴口罩是違法，後來自知理虧後則改口斥外傭疏忽照顧兒童，最後更決定報警，令她們非常無奈。



有港媽在社交平台大呻，其外傭帶1歲多的女兒到荔枝角公園遊玩時，突然遭一名陌生中年女人責罵，直指女兒沒戴口罩是違法。（IG影片截圖）

Instagram「baby_elly312」版主於即時動態發文及上載事發影片，指昨日（8日）下午，外傭帶女兒「水水」到荔枝角公園遊玩，突然一名拖着小朋友的大媽追拍其女兒，工人姐姐即查問為何要拍攝，大媽發惡回應指「你個小朋友冇戴口罩！犯法！我而家影佢做證據」。

工人姐姐則解釋指，口罩令不適用於未滿2歲小朋友，但大媽繼續責罵，嚇到女兒哭起來，又指摘外傭「掛住玩電話」疏忽照顧兒童，惟事實上外傭在拍下當時情況，最終大媽決定報警。不過警方到場後表示「知道有啲市民係比較熱心啲、緊張啲」，了解清楚後就收隊離開。港媽得悉事件來龍去脈後都大感無奈，直言「今次真係不吐不快」。

帖文引起熱議並轉發至連登討論區，網民都批評大媽無理取鬧，「周圍批鬥」、「自以為守法但連守緊咩法都唔知」、「指住個細嚟鬧真心仆X」、「希望唔好嚇親水水（事件中的女童），又認為如果到今時今日仍然太擔心疫情的話，只好從自己做起，「係驚嘅話唔會帶個女落街啦」。

根第599I章 《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》 第5A條，在指明期間內何人在進入或身處指明公眾地方或《第599F章》處所時，須一直佩戴口罩，然而不適用於未滿2歲的人及有合法權限或合理辯解不佩戴口罩的人。