天價黃花魚再現！街市魚檔$4800野生海黃花惹議　網民1原因話超值

天價野生黃花魚再現街市！有網民在社交平台分享1張照片，顯示在香港某街市見到1條重4斤4的「野生海王（黃）花」，盛惠4,800元，大呼「百年難得一見」，隨即惹來網民熱議。有熟知行情的網民直言「好抵食」，但認為並不罕見，亦有人質疑價錢是否值得，「真係咁好食咩？」。有專家曾指出，野生黃花魚數量不多，大條至數斤以上更為罕見，故不少魚販都會將價格抬得很高。



相中黃花魚約70厘米長，價錢牌標明重4斤4，每條售4,800元。（FB「香港街市魚類海鮮研究社」圖片）

該網民今日（10日）在facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」上載有關照片，並稱「百年難得一見野生海王花」。相中黃花魚約70厘米長，價錢牌標明重4斤4，每條售4,800元。

樓主在帖文中未有交代是在哪個街市拍攝，惟多名網民表示，下午在大埔街市同樣看到1條標價4,800元的海黃花。有網民則問道：「值唔值呀？真係有咁好食咩？」又質疑放在冰枱上「只是死魚一條」，為何比游水魚更值錢，並揶揄指不如將野生黃花魚逐條拍賣，「價高者得，滿足虛榮感，加上證書加簽名！影相留念」。有人亦指近年野生黃花魚並非「百年一見」，「今年見好幾次喎」，又取笑樓主「一個月見幾次，好快九千幾歲！」。

不過有網民則表示「食過就返唔到轉頭」，指「好多年前食過一條細條嘅，肉確實好鮮甜，係與別不同的鮮甜」，有人大讚「魚尾好靚」，而且「大條抵食」，甚至「香港街市魚類海鮮研究社」群組負責人亦稱黃花魚重達4斤4確實少見，「本身輕秤，4斤4會望落好巨型」。

事實上，今年在多區街市都曾出現「天價」野生黃花魚，甚至鴨脷洲魚檔曾成功出售一條價值7,500元的黃花魚。香港海鮮聯合總會主席李彩華接受《香港01》訪問時曾表示，野生黃花魚在十多年前一度絕跡，自千禧年開始設有休漁期後，才再出現牠的蹤跡，但數量不多，大條數斤以上更為罕見。加上大部分大條黃花魚都會運去內地，因上海红燒黄魚正是上海菜館的主打菜，所以將價格抬到很高，最高峰可賣到5,000至6,000元一斤，惟現在因疫情關係沒法運送至內地，需留在本港銷售。