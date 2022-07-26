2歲女童肛周長滿「菜花」　官方指「排除性侵可能」難消網民疑慮

貴州2歲女童被發現肛周長滿尖銳濕疣（俗稱「菜花」），引發網絡對於她是否遭到性侵的猜測。事件經過不斷發酵後，當地衛生健康局周二（26日）通報，經過調查已排除女童被性侵的可能，並懷疑她是隨父母外出務工時，接觸到不潔臥具所感染，病例溯源有待專家進一步分析後確定。



許超醫生在微博發布一張截圖，揭露有粉絲反映貴州安順2歲女童肛周長滿「菜花」。（微博）

據《財新網》報道，7月22日，內地網紅醫生、山東大學附屬生殖醫院醫生許超在微博發布一張截圖，揭露有粉絲反映貴州安順2歲女童肛周長滿「菜花」，請教是否有性傳播的概率。

許超醫生則震驚的表示，「我的天，怎麼長了這麼多才發現？有杏（性的諧音）傳播的可能，盡快去醫院就診！」他還提醒，若存在性侵的情況，還要及時報警處理。不過，許超還指出，亦存在女童因自身免疫缺陷患病的可能。

此外，上述粉絲還介紹指，女童的家長曾帶女童就醫，但因為沒有太大效果反而「菜花」越長越多，所以就不再去治療了，任由「菜花」持續生長。

據了解，所謂「菜花」即是菜花狀肉芽，是尖銳濕疣的主要表徵。因尖銳濕疣主要通過性行為感染，少數個案則會通過馬桶、私人衣物等間接接觸感染，事件還引發不少人對女童曾遭遇性侵的推斷。

事發後，貴州安順市婦女聯合會有工作人員表示，已經了解到相關情況，當地警方和婦聯正在跟進。婦聯將會根據女童實際情況對其提供幫助，同時也會根據《未成年人保護法》對女童隱私進行保護。

直至26日晚上，安順市鎮寧縣衛生健康局發布情況通報指，據女童父母自述，女童一直跟隨父母居住，今年3月以來，女童曾跟隨父母外出務工，「不排除有接觸不潔臥具的可能」，經公安機關排查近期行程，並會同衛健、婦聯等部門開展聯合調查，已排除被性侵可能。

通報稱，目前，該女童正在父母陪同下就醫，所患何病及病理溯源需待專家進一步分析後確定。

不過官方的通報結果仍難消網民疑慮：

「有給身邊的所有男親屬進行性檢查麼」。



「2歲的寶寶還穿尿不濕呢，說尿不濕傳染我還信點」。



「先不說不潔臥具傳染機率到底多小，就算是這樣那為什麼只有肛周那麼嚴重，那麼近的音（陰）道就不長，其他黏膜部位都不長」。



「官方說的床具和母嬰傳播都是不可能的，母嬰傳染只傳染在口鼻處」。



「說一個猜測，如果女嬰沒有被性侵也是被猥褻，射精在肛周了，而且父母一定知情，不然不會放任長到這麼大」。

