【多圖】英男法國放長線釣大魚　上釣竟是重達30公斤「金魚」

從來沒見過這麼大的金魚！一名男子在湖中釣魚，意外釣上一隻重達30公斤的「超巨大金魚」，打破世界紀錄。



綜合外媒報道，英國一名釣客哈克特（Andy Hacket）日前在法國香檳省（Champagne）藍水湖（Bluewater Lakes）釣魚，感受到釣竿不斷震動，就覺得應該是隻大魚上鉤了，他用盡吃奶力氣總算成功將這隻魚從湖中釣起，但哈克特卻嚇到了，因為被他釣出水面的竟是一隻巨無霸金魚（goldfish），藍水湖官方管理人員也把這隻巨無霸金魚的照片張貼在臉書粉專上。

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這隻巨無霸金魚重達67.5磅（約30公斤），被取名為「胡蘿蔔（Carrot）」，是一隻已經存活在藍水湖中20幾年的雌性長壽金魚。哈克特表示，當時他感受到一股強大力道，就知道會是一條大魚，釣竿隨著牠不斷上下左右晃動，最後被拉起時，他從30碼到40碼處（約26至36公尺處），看到魚的身影浮出水面，這才發現是隻大金魚。

哈克特釣上這隻30公斤大金魚後趕緊抓緊時間，雙手抱住牠請附近的釣客幫忙合影，隨後立刻把大金魚輕輕放回水中，讓牠重新回歸大自然。其實被哈克特釣上的大金魚其實不算真正的金魚，而是無鱗鯉（leather carp）和錦鯉（koi carp）的混種，所以是一條「長的像金魚的混種鯉魚」。藍水湖發言人考樂爾（Jason Cowler）說，當初他們為了讓釣客可以釣上一些與眾不同的魚，在15年前把這種魚放進湖裡，沒想到竟然會長得如此大隻。

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