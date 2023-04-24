冷門職位難請人　合適應徵者竟被篩走　人事部講1原因令網民傻眼

冷門職位難覓人才，遇到資歷合適的應徵者竟無理被篩走？有網民早前發文表示，得悉某大公司較冷門的職位正進行招聘，剛好有應徵者符合要求，但人事部員工卻篩走該名應徵者，原因是懷疑虛報經驗，但卻沒有去查證。樓主對事感到震驚，表示難怪難以招聘到適合員工，「原來就係俾你班XX HR搞走」。



有打工仔發文指有公司招聘較冷門的職位，但人事部竟因懷疑對方經驗是虛報，在沒有查證下就把對方篩走。（《伊藤君A to E》劇照）

樓主在連登討論區以「終於知道點解咁多人X HR」為題發帖，指最近得悉有大公司公開招聘較冷門的職位，職場上較少人具備相關經驗，但幸好後來有應徵者合符要求，部門主管亦大感興趣，怎料最後人事部同事卻將該應徵者篩走，主管詢問原因，竟獲回覆指「懷疑佢某啲經驗係虛報，所以篩走」。

樓主無法理解人事部的舉動，認為假如有疑問，大可直接向求職者查證，「一句『懷疑』就直接篩走，唔怪得咁多人合符條件去apply，但都冇回音，原來就係俾你班XX HR搞走」。

不少網民都認同樓主，並指HR是最應該廢除部門，工作毫無建樹，「香港HR不嬲係世界第一廢柴」、「符合條件，即係無借口壓價所以篩走」。（電影《何者》劇照）

帖文同樣引來大批網民討論，不少人認同樓主並批評人事部的工作毫無建樹，「香港HR不嬲係世界第一廢柴」、「符合條件，即係冇借口壓價所以篩走」、「無料扮四條」、「HR其中一個職責係咪要處理同事間不和？做過咁多份工冇見HR處理過」、「HR制度應該要廢除」、「正路主管可以越過HR請人」。

有網民則分享自己公司的有趣見聞，「以前公司都係HR見先，後尾部門主管頂佢唔順，轉咗自己揀淨兩個，俾HR 2揀1算」、「我公司啲HR同應徵者傾錢時完全唔識同人講數，淨係識撳低個價，有幾低得幾低，搞到幾次人哋唔Take Offer，又要見過」。不過，亦有網民解釋，「當你收到1份或者10份履歷就可以慢慢睇，當你收到100份或者1000份，你仲係咪可以慢慢刨，可能串錯一粒英文字已經落垃圾桶啦」。