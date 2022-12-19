冬至千祈咪做愛！玄學家驚揭6大禁忌　誤犯隨時全年行衰運

【冬至／禁忌／湯丸】今年12月22日（週四）將是24節氣中的「冬至」，這天也代表著嚴冬將至，許多人也會趁著這個時間點，進補休養，並按照習俗吃點湯丸，象徵圓滿、豐碩。



不過，台灣玄學家「清水孟國際塔羅小孟老師」就在社交平台發文提醒，冬至共有6大禁忌，不小心誤觸的話，恐怕明年會「全年行衰運」。（點圖放大了解「冬至6大禁忌」👇👇👇）

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一、不可行房事

小孟老師指出，冬至的氣溫偏低、陰氣較旺，假設男女行房的話，由於精力太過旺盛，讓陽氣因此外洩，並使得陰氣進入體內，導致元神容易受損。

二、晚上避免旅遊外出

小孟老師表示，《周禮．春官》曾提到，「以冬日至，致天神人鬼」，這番話的意思是，在古代人的思想中，冬至是個鬼節，因此建議大家在當天不該於晚上9時後出門，若不得已必須外出，可帶點鹽巴驅邪。

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三、嫁出去的媳婦不要回娘家

小孟老師解釋，冬至這天氣溫低寒，若媳婦在回娘家的路上不小心感冒的話，恐會將疾病傳染給長輩，更可能導致長輩們的病情因為寒冬而加劇。

四、不宜熬夜晚睡

冬至自古以來都有嚴寒之意，若太晚睡覺的話，會使得本身的陽氣下降，還會因為大環境陰氣旺盛，導致氣場欠佳。另外，冬至又被稱為「小過年」，假設在這天陰氣過旺，也會影響到來年的運勢。

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五、湯丸吃雙數

冬至習俗就是吃湯丸，但小孟老師提醒，千萬要吃雙數顆而非單數，因為單數代表了形影孤單，因此會讓人在來年陷入孤獨、寂寞當中；反之，雙數應代表了成雙成對、幸福圓滿，除了可以添歲外還能添福。

六、忌逞凶鬥狠

冬至屬於節氣變化之日，不論是情人或朋友，在外出時都切勿吵架動怒，以免彼此的氣場破壞到磁場。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】