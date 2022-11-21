保加利亞神婆預言2023年5大災難　曾批中911恐襲及伊斯蘭國崛起

對於預言這回事，大家又會信多少呢？相信預言的你，又會比較相信哪位預言家呢？保加利亞已故以夢預知的預言家——盲眼龍婆「Baba Vanga」是備受尊重的預言家，她在身前作出過許多預言都一一應驗，當然其中也有不準確的。據英國《每日星報》報導，龍婆其實是在12歲那年因為大風暴而失明，當時奄奄一息的她被發現時，泥土已經封蓋著她的雙眼，怎知失明後的她卻開始可以夢見並且預知未來。



她的神準預言包含奧巴馬當選、英國脫歐、伊斯蘭國崛起以及911事件等。龍婆的預知夢預言最遠到西元5000年左右，而明年2023年，龍婆也預言了5大事件。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 2

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

保加利亞神婆2023年預言一

龍婆預言在2023年裡會有外星人「訪問」地球，到時候整個世界會籠罩在黑暗當中，並會有數百萬人為此喪生。

保加利亞神婆2023年預言二

另外，她也曾指2023年會發生一場太陽海嘯，是因太陽上的閃焰形成的。

【相關圖輯】美國5歲男童自稱前世是「被燒死的黑人女人」 上電視1舉動震驚全國（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 22

保加利亞神婆2023年預言三

同樣於2023年，龍婆預言會有核電站發生爆炸，不少人擔心的正是位於烏克蘭東部的核電站，因為該區周圍正是烏克蘭戰事核心地。

保加利亞神婆2023年預言四

另外，龍婆預言在2023年生育醫學將有新的進展，父母將可以透過實驗室決定孩子的生理特徵以及膚色，未來嬰兒的基因優劣不再是運氣，可通過生物科學決定。

【相關圖輯】曾獲霍金讚賞俄羅斯天才自稱前世是火星人 指獅身人面像藏大秘密（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 17

保加利亞神婆2023年預言五

接著關於2023年最後一個可怕的預言，便是在這年有一個大國將因為生化武器研究活動而釀成災難，數十萬人將因這場災難喪生。

雖然這些預言都無法用科學解釋，並且沒有到發生的那天，誰也不能確認它是否會成真。但不得不說，看了龍婆的預言後，多少還是會讓人對未知和未來感到恐懼啊！拜託拜託，希望這一切不好的預言都別發生才好！

【本文獲「Goody25」授權轉載。】